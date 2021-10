"SALVINI IN STATO CONFUSIONALE. HA PERSO PERCHE’ NON SA SE STARE DENTRO O FUORI AL GOVERNO" – VITTORIO FELTRI SCATENATO: "IO ELETTO COME CONSIGLIERE COMUNALE A PALAZZO MARINO? NON SO NEMMENO SE CAPIRÒ DOVE ANDARE. O ME LO DICE QUALCUNO, O ME NE TORNO A CASA ANCH'IO. NON MI RICORDO UN CAZZO. NON SONO PIÙ ENTRATO IN COMUNE NEMMENO PER CHIEDERE IL CERTIFICATO DI RESIDENZA” - E SULLA MULTA DI 11MILA EURO PER L'ARTICOLO SU VIRGINIA RAGGI, DAL TITOLO 'LA PATATA BOLLENTE'… VIDEO