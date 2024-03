ARTICOLI CORRELATI

Ho ancora impressa nella memoria la prima volta che ci siamo incontrati in aeroporto. Non mi sembrava vero. Tu eri il personaggio del momento, bello, affascinante e pieno di energie col tuo sguardo mi hai semplicemente contagiato. Sei stato il primo a credere in me e mi hai supportato sin da subito aprendomi le porte del mondo dello spettacolo. E mi hai cambiato la vita. Senza di te non sarei ciò che sono oggi. Una persona determinata e con la tua stessa voglia di fare.

Non mi hai mai abbandonato durante tutti questi anni, ed io non ho abbandonato te, mai. Quando la vita è stata ingiusta nei tuoi riguardi, ho cercato in tutti i modi di starti vicino e di risollevarti il morale anche venendo in carcere assiduamente per non farti mancare le premure, il calore umano e l’amore di cui avevi bisogno. Ma alla fine ce l’hai fatta contro tutto e tutti. Sei riuscito a riprendere in mano la tua vita ed io ero sempre con te in questi momenti.

Si è chiacchierato molto rispetto a noi due, però nessuno potrà mai spiegare il nostro rapporto intenso e saldo che nessuno mai potrà distruggere. Siamo una cosa sola, una cosa a sé stante e chiunque voglia dire il contrario non sarà in grado di farlo perché non sa nulla di me e di te, quindi di noi. Quel noi che io e te così tanto custodiamo gelosamente. Che i tuoi prossimi 50 anni siano esattamente come li desideri. Con l’affetto e l’amore di sempre... tua Genny

