Estratto dell’articolo di Carola Uber per “Chi”

john elkann con la moglie lavinia borromeo e i figli a venezia foto chi 2

È una specie di appuntamento annuale quello che, ogni primavera, porta John Elkann a Venezia. […] La ragione dell’ultima gita nella Serenissima, due weekend fa, ha a che fare con una ricorrenza specifica: il 19 marzo non era solo la festa del papà ma anche il compleanno di donna Lavinia (46 anni), e il marito l’ha voluta festeggiare portando lei e la prole nella loro città del cuore.

Una vera toccata e fuga: il manager di casa Agnelli […] è infatti arrivato in elicottero all’aeroporto Nicelli del Lido alle 11 di domenica mattina e da lì è ripartito con la famiglia nel tardo pomeriggio.

[…] un giro in motoscafo […], una passeggiata in piazza San Marco […] e un pranzo al ristorante QuadriAlajmo, locale stellato sopra l’omonimo Grancaffè.

john elkann con la moglie lavinia borromeo e i figli a venezia foto chi 6

Per loro, il tavolo migliore, […] ma anche il più spiato, sia dai nostri obiettivi che dai gabbiani, spettatori famelici dall'antipasto fino all'arrivo della torta di compleanno della festeggiata. Una torta rosa, tradizionalmente femminile ma anche en pendant con l'outfit di Elkann, il cui guardaroba ultimamente ha avuto una virata fashion verso il color Barbapapà, sull'onda delle tendenze "gender neutral".

Un po’ come Pablo Picasso [...], l'erede dell'Avvocato [...] sembra aver chiuso con il "periodo blu" per immergersi in un sogno di fenicotteri. Basta pantaloni bianchi o blu e classici girocollo "Marchionne style" e adieu anche all'evoluzione un po' più eccentrica del genere marinaro, che ha raggiunto il culmine in un abbinamento sfoggiato proprio a Venezia l’anno scorso: pantaloni di un celeste elettrico, maglione cobalto, blazer blu di Persia e occhiali da sole oversize.

Adesso John vede “la vie en rose”, in tutte le sue sfumature. Qualche mese fa l’avevamo sorpreso a New York portare con disinvoltura dei calzoni color confetto con scarpe fucsia e maglione multicolor, ma lì poteva essere l’atmosfera avanguardista modaiola del Meatpacking District; ora eccolo a Venezia con gli stessi pantaloni, scarpe da golf pink and black e una pashmina tinta salmone. E la Borromeo? Solitamente “matchata” al marito, per il suo compleanno ha preferito un look più classico, su cui per contrasto spiccava la Kelly di Hermès (forse regalo del marito). Rosa, per l’appunto.

