LAURA TECCE SCRIVE A DAGOSPIA: "VENGO DEFINITA 'L'EX SHOWGIRL'. TI SEGNALO CHE NON SONO NÈ EX NÈ SHOWGIRL

AMADEUS LAURA TECCE - CUORE DI MAMMA

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Dago,

In merito al titolo I ventriloqui di Giorgia, vengo definita "l'ex showgirl Laura Tecce". Ti segnalo che non sono nè ex nè showgirl. Sono giornalista professionista dal 2007 e mi sono sempre e solo occupata di politica nei giornali e in tv. Mi accontento della definizione "giornalista e conduttrice" come correttamente riportato nell'articolo de La Stampa di oggi. E questo lo dico con tutto il rispetto per una professione, quella di showgirl, che non è mai stata, non è e mai la sarà la mia.

Cordiali saluti,

Laura Tecce

AMADEUS LAURA TECCE - CUORE DI MAMMA

Dago-risposta

Prendiamo atto del lavoro di giornalista professionista di Laura Tecce, non essendocene accorti prima.

E’ possibile, a questo punto, che ci sia stato uno scambio di persona. Nella scombiccherata redazione di Dagospia avevamo memoria di una certa Laura Tecce affiancata ad Amadeus come “spalla” nel game show “Cuore di mamma”.

Correva l’anno 2010 e la trasmissione (che vinse persino il prestigioso TeleRatto come peggior game show dell’anno) era, come annunciato dal comunicato stampa, “Un lungo viaggio lungo 70 puntate attraverso l’amore e i rapporti di coppia dove protagonista indiscussa sarà la tanto amata suocera”. Non esattamente l’impegno di chi “si è sempre occupata di politica”.

laura tecce instagram 5

La traballante memoria ci ha evocato una certa Laura Tecce impegnata anche alla conduzione di “Italia sul 2 Estate”, in onda su Raidue nel 2006, dove insieme a due note croniste d’assalto come Sabina Stilo e Luana Ravegnini si conducevano puntute inchieste su “trucchi e consigli per sconfiggere la cellulite”. Potremmo davvero essere incappati in un clamoroso scambio di persona.

O magari è un inciampo della memoria. Bisogna solo capire se la carenza di fosforo è nostra o della signorina Tecce.

ARTICOLI CORRELATI

RAFFAELLO TONON E LAURA TECCE LAURA TECCE A ITALIA SUL DUE PARLA DI ABBRONZATURA laura tecce instagram 11 laura tecce instagram 13

laura tecce instagram 14 laura tecce