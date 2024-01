ROBA DA NON "KRAVITZ" - QUEL GRAN TRIVELLONE DI LENNY KRAVITZ ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM CON UNA VIDEOCLIP BOLLENTE, DOVE BALLA CON LE CHIAPPE ALL'ARIA E MOSTRA IL PACCO RIGONFIO - NEL VIDEO DELLA NUOVA CANZONE "TK421" SI VEDE LA "ROUTINE MATTUTINA" DELLA ROCKSTAR, CHE ALLA SOGLIA DEI 60 SI SCATENA COME UN RAGAZZINO: PRIMA UNA DOCCIA, POI UN BALLETTO NUDO NELLA SUA VILLA E INFINE UN BEL CANNONE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Chi lo ha dato per bollito, lo ha fatto troppo presto. […] per Lenny Kravitz la partita è evidentemente ancora tutta da giocare. A 59 anni la rockstar statunitense si prepara a interrompere un silenzio discografico di sei anni, il più lungo della sua carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita dell'ultimo album Raise Vibration.

I FAN

L'attesa dei fan terminerà il 15 marzo prossimo, quando la voce di Fly Away spedirà nei negozi Blue Electric Light, primo album dal 2018, che presenterà con un tour mondiale che andrà avanti per due anni (e arriverà in Italia la prossima estate, per due date, il 12 luglio al Lucca Summer Festival e il 13 a Umbria Jazz[…] in una recente intervista con Esquire ha puntato il dito contro la critica. Rea, secondo il cantante, di averlo sottovalutato in quanto artista nero: «Lessi un articolo che diceva: "Se Lenny Kravitz fosse bianco, sarebbe il prossimo salvatore del rock'n'roll". Ho ricevuto molte critiche da uomini bianchi che non mi hanno consentito di ambire a quel ruolo».

LE SODDISFAZIONI

Alla fine le sue soddisfazioni se le è prese comunque. E continua a prendersele. Puntando a vincere facile. Come nel video del singolo TK421, che ha anticipato l'uscita di Blue Electric Light e che sta spopolando tanto da aver superato 4,5 milioni di visualizzazioni su YouTube dall'uscita lo scorso ottobre: alle soglie dei sessant'anni - li compirà a maggio, due mesi dopo l'uscita del disco - Kravitz si è fatto riprendere completamente nudo (coprendo però la zona genitale con una mano), e nella clip balla mostrando alle telecamere il suo fondoschiena. […] Della serie: ti piace vincere facile.

IL FISICO

«Sto bene. Sono felice, sano, concentrato. E ho ancora tanto da fare. Questa è la cosa più importante», sottolinea lui, fisico invidiabile (è vegano e segue una dieta crudista). In molti si sono chiesti cosa significasse la sigla del titolo della canzone: «TK421 parla di positività e di energia positiva.Dice che è il momento di affrontare le tue paure. Amo i film e il mio preferito è Boogie Nights di Paul Thomas Anderson. Al suo interno c'è un personaggio, Buck Swope, che cerca di vendere il suo stereo a una persona e gli dice: "Se vuoi davvero che questo stereo abbia un ottimo sound e funzioni perfettamente, devi prendere la modifica TK421". L'ho usata come metafora, per dire che il TK421 è ciò che rende qualcosa migliore, gli dà più potenza». […]

