A ROMA LE AUTO TARGATE CORPO DIPLOMATICO FANNO QUELLO CHE VOGLIONO? RISPONDE ALDO CAZZULLO, DOPO IL CASO SOLLEVATO DA GIANLUCA NICOLETTI SULL’ENNESIMO SOPRUSO: "MOLTI CONDUCENTI SI COMPORTANO CON TOTALE DISPREZZO PER LE REGOLE E PER LE PERSONE. AD ESEMPIO PERCORRONO A TUTTA VELOCITÀ LE CORSIE RISERVATE AI MEZZI PUBBLICI. VA DETTO PURE CHE NON TUTTI I PERMESSI PER DISABILI SONO AUTENTICI; A VOLTE SONO ESPOSTI SU SUV E AUTO SPORTIVE DA CUI ESCONO GIOVANOTTONI PALESTRATI; E PURE QUESTA È UN’OFFESA AI DISABILI, QUELLI VERI…"

IL CASO SOLLEVATO DA NICOLETTI

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/comportamento-poco-diplomatico-ndash-gianluca-nicoletti-ldquo-sabato-304515.htm

Lettera a Aldo Cazzullo pubblicato dal Corriere della Sera

Caro Aldo,

aldo cazzullo foto di bacco

leggo sgomento di un ennesimo sopruso nei confronti di un bambino disabile e il suo parcheggio riservato. Mi riferisco all’episodio di Gianluca Nicoletti. Seppur consapevole che l’automobilista non poteva sapere che ci fosse un bambino di mezzo, dico che nel nostro Paese vincono sempre (o quasi) i furbi. Anche io sono titolare di uno stallo per disabili.

Purtroppo mi capita spesso di trovare auto senza contrassegno o con pass scaduti o, ancor peggio, fotocopiati sul mio posto riservato davanti alla mia abitazione, senza la possibilità di intervenire. Di fatto quando sono presenti auto con contrassegni disabili (ahimè spesso anche fasulli) o targhe CC o diplomatiche, i vigili mi riferiscono che il codice della strada non ne permette la rimozione lasciando il disabile abbandonato a se stesso. Identico problema nei numerosissimi parcheggi di centri commerciali: essendo considerati «privati» le forze dell’ordine non possono intervenire.

Edoardo Rabascini

LA RISPOSTA DI ALDO CAZZULLO

Caro Edoardo,

auto del corpo diplomatico nel parcheggio disabili foto gianluca nicoletti 2

Grazie per la sua testimonianza. Anch’io sono stato colpito dal racconto d i Gianluca Nicoletti sulla Stampa. All’esecrazione per chi manca di rispetto ai disabili e alle loro famiglie, aggiungerei un dettaglio.

Roma è l’unica città al mondo che ospita tre ambasciate per ogni Paese straniero: presso lo Stato italiano, presso la Santa Sede, presso la Fao. Di conseguenza è piena di auto targate CD, corpo diplomatico. Molti conducenti si comportano con totale disprezzo per le regole e per le persone che circolano per Roma.

GIANLUCA NICOLETTI

Ad esempio percorrono a tutta velocità le corsie riservate ai mezzi pubblici: non ne hanno diritto, ma sanno che non possono essere sanzionati. Nelle altre capitali non accade; non perché le regole siano diverse, ma perché sono considerate importanti, e perché esiste un tono medio di rispetto reciproco che all’evidenza a Roma non c’è, e non per colpa dei romani. Va detto pure che non tutti i permessi per disabili sono autentici; a volte sono esposti su Suv e auto sportive da cui escono giovanottoni palestrati; e pure questa è un’offesa ai disabili, quelli veri.

auto del corpo diplomatico nel parcheggio disabili foto gianluca nicoletti auto del corpo diplomatico nel parcheggio disabili foto gianluca nicoletti