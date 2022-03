SCANZI, UN VERO CUOR DI MELONE - SANDRA AMURRI RISPONDE AL MAKE UP ARTIST DEL "FATTO" CHE, NEL SUO ATTACCO A GILETTI LA SPERNACCHIA SENZA AVER IL CORAGGIO DI NOMINARLA: “È UN PECCATO CHE SCANZI, NELLA SUA PERLA DI ELEGANZA STILISTICA NON DIMOSTRI LO STESSO CORAGGIO CHE ATTRIBUISCE A GILETTI. SCRIVE: "...NELLO SCEGLIERE COME OPINIONISTE FISSE DELLE CARNEADI CHE NEMMENO TELE FAGIOLO MORTO AVREBBE IL CORAGGIO DI PAGARE” SENZA FARE I LORO NOMI, O MEGLIO IL SUO NOME…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

sandra amurri

è un peccato che Andrea Scanzi, nella sua perla di eleganza stilistica non dimostri lo stesso coraggio che attribuisce a Giletti. Scrive: "...nello scegliere come opinioniste fisse delle carneadi che nemmeno Tele Fagiolo Morto avrebbe il coraggio di pagare” senza fare i loro nomi, o meglio il suo nome. Grazie per l’ospitalità

Sandra Amurri

Dall’account facebook di Sandra Amurri

A proposito del post di Scanzi,una perla di eleganza stilistica che , prescinde, anzi nega la forza delle opinioni e della sacrosanta, libertà di esprimerle (io credo di esserne , umilmente, un esempio) ma che altro non sono che un insieme di parole così grevi da far vergognare qualsiasi essere umano. Scanzi fra l altro , scrive :”Coraggioso mai, se non nello scegliere come opioniste fisse delle carneadi che nemmeno Tele Fagiolo Morto avrebbe il coraggio di pagare.”

sandra amurri

Mi chiedo come mai non dimostri lo stesso coraggio ,che attribuisce a Giletti, nel fare i loro nomi , o meglio il nome, visto che si tratta di me? Timore di essere querelato? Inutile, il riferimento è così chiaro ,sono la sola giornalista possibile, come lui sa bene. Quanto basta per essere querelato. Alla quale si aggiungerà anche quella di Giletti.

Aggiungo solo all elegante e rispettoso , per prima cosa del buon gusto e dell educazione, Scanzi che io mi sono sempre assunta e, continuo ad assumermi, la responsabilità delle mie opinioni senza mai piegarle alla convenienza. Certo, non posso vantare la sua stessa fama in termini di followers ma nella vita si sceglie “come” vivere ed è proprio quel “come” che , per dirla con Vitaliano Brancati “distingue i barbari dagli uomini civili, i santi dai delinquenti”Come dire: meno followers e più rispetto per se stessi e per gli altri, sempre senza rinunciare ad esprimere le proprie opinioni e a prendere posizione di fronte ad un’ ingiustizia subita , anche da chi ti è accanto.

Attendo di avere prova del suo coraggio nello scrivere il mio nome , a meno che non assomigli al “galletto” descritto da Leic che “ in cima al campanile quando non tira vento manifesta del carattere” . Io , ad esempio non sarei mai capace,come fa lui, di postare una foto tagliata per “salvare” Conte e Di Maio dal mio giudizio.

sandra amurri 5

CHIAMATELO “BARBARO D’URSO”! SCANZI ASFALTA GILETTI: “LA SUA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA GUERRA IN UCRAINA RAPPRESENTA UNO DEI MOMENTI PIÙ BASSI E IMBARAZZANTI NELLA STORIA DEL “GIORNALISMO” ITALIANO. E PIÙ IN GENERALE NELLA STORIA DELL’UOMO” – "HA INTINTO IL MICROFONO NEL MORBOSO PIÙ SPINTO. PRIMA HA TEATRALMENTE RACCOLTO UNA BANDIERA UCRAINA TRA LE MACERIE DI UN PALAZZO. POI HA COLPEVOLMENTE MOSTRATO IL CORPO DILANIATO DI UNA SOLDATESSA UCCISA, SOTTOLINEANDO PURE “L’ODORE ACRE DELLA MORTE”. CHE PENA, CHE IMBARAZZO, CHE TRISTEZZA” - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chiamatelo-ldquo-barbaro-rsquo-urso-rdquo-scanzi-asfalta-giletti-303940.htm

andrea scanzi massimo giletti a odessa

ARTICOLI CORRELATI