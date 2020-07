L'UNICA CERTEZZA DEL VIRUS È CHE ANCORA NON CI ABBIAMO CAPITO NIENTE - COM'È ANDATA DOVE LE SCUOLE NON HANNO CHIUSO? IN POCHISSIMI PAESI LE LEZIONI SI SONO SVOLTE IN MODO REGOLARE. IN ISRAELE È ANDATA MALE, IN DANIMARCA BENISSIMO, CON LA STRATEGIA DI DIVIDERE LE CLASSI IN GRUPPI E FARE, DOVE POSSIBILE, LEZIONE ALL' APERTO - IN MEDIA, LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE NON HA CREATO SCENARI DA INCUBO