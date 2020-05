TALLEY E QUALE – È ARRIVATA L‘AUTOBIOGRAFIA IN CUI L’EX DIRETTORE ARTISTICO DI VOGUE SPUTA SUL PIATTO DOVE HA MANGIATO E ATTACCA ANNA WINTOUR: “È UNA IENA INCAPACE DI UMANA GENTILEZZA, SI SCEGLIE AMICI SENZA PIETÀ TRA QUELLI CHE OCCUPANO I POSTI PIÙ ALTI. È IMMUNE A CHIUNQUE NON SIA FAMOSO E DI POTERE” – IL LAVORO ALLA FACTORY, VOGUE E LO STRAPPO CON “IL DIAVOLO” NEL 2018…

Andre Leon Talley - The chiffon trenches a Memoir

Gianluca Lo Vetro per “la Stampa”

Sarà davvero sbalorditiva come annuncia l' autore su Instagram, citando Jean Cocteau? Lo scopriremo da oggi con l' uscita dell' autobiografia The chiffon trenches: a Memoir (Ballantine Book) di André Leon Talley: giornalista e art director di Vogue America, trentennale braccio destro di Anna Wintour (direttrice a vita della rivista). Il libro si preannuncia ricco di rivelazioni taglienti sulla giornalista più potente della moda. Roba che ha già acceso la curiosità del settore. E le anticipazioni del giornalista al Daily Mail non sono dolci: «Anna si sceglie amici senza pietà, tra quelli che occupano i posti più alti nei loro ambiti di riferimento. Da Serena Williams a George Clooney. E' immune a chiunque non sia famoso e di potere.

andre talley con andy warhol

Non è una donna capace di umana gentilezza». L' apprezzamento forse è stato rafforzato dalla brusca rottura tra Talley e Wintour nel 2018. Senza preavviso fu sostituito da Liza Koshy per il report dal red carpet del Met Gala: evento mondano super glamour al Metropolitan di New York . «Sono troppo vecchio, troppo grasso e troppo poco cool», sarebbero le cause dello strappo, presume il giornalista di grande statura anche fisica (2 metri).

andre leon talley e anna wintour 2

Uno dei primi afro-americani entrato nel mondo di Vogue, Talley conosce bene l' ambiente della moda. Fuggito dal segregazionismo della North Carolina, nel 1975 lavora come telefonista alla Factory di Andy Warhol. Qui conosce Diana Vreeland mitica direttrice di Vogue America, divenendo il suo assistente. Lei lo presenta alla Wintour, non ancora a capo di Vogue Usa che nell' 83 lo farà scrivere per la «Bibbia dello stile». Nel 1988 ormai a capo della rivista, Wintour cede a Talley la sua precedente posizione di direttore artistico. Noto per i look eccentrici, Talley, detto il «Mandela della moda», ha sdoganato gli afro americani nel fashion, lanciando talenti e modelle di colore. E con la sua mole ha infranto l' ossessione delle taglie in un sistema dove l' anoressia era una regola e non una malattia.

