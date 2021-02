2 feb 2021 17:20

TE LO DO IO ODOACRE! - PIERLUIGI PANZA: “SCRIVE SERRA: “IL TERMINE RADICAL CHIC È DIVENTATO UNO DEI PIÙ ABUSATI LUOGHI COMUNI. NON PER CASO LO USANO A RAFFICA I LEGHISTI, CHE ADOPERANO UNO DEI LINGUAGGI POLITICI PIÙ POVERI DAI TEMPI DI ODOACRE” - CHE ODOACRE USASSE UN “LINGUAGGIO POLITICO POVERO” LO SA E DICE SOLO SERRA POICHÉ NON ESISTONO TRASCRIZIONI DEI DISCORSI DEL PRIMO RE BARBARO DI ROMA. QUANDO SI PARLA DELL’IGNORANZA DEI BARBARI (VISIONE, PER ALTRO, UN PO’ RAZZISTA), SI DOVREBBE QUINDI SCRIVERE CHE CIÒ È UN “ABUSATO LUOGO COMUNE USATO A RAFFICA DA RADICAL CHIC COME MICHELE SERRA”