WILD (KANYE) WEST – IL RAPPER HA ORGANIZZATO UN EVENTO NELLO STADIO DI ATLANTA PER FAR ASCOLTARE ALCUNE CANZONI DEL NUOVO ALBUM, MA SOLO UNO DEI BRANI SEMBRAVA IN VERSIONE COMPLETA E NON C’È TRACCIA DEL DISCO (DOVEVA USCIRE VENERDÌ SCORSO) – INTANTO I FAN PIÙ ACCANITI SI SONNO MESSI A VENDERE SACCHETTI RIEMPITI CON L'ARIA RACCOLTA ALL'EVENTO A 3.500 DOLLARI…

kanye west vestito come un rapinatore al listen party donda atlanta

Andrea Laffranchi per il "Corriere della Sera"

Alle follie di Kanye West non ci si riesce a fare l'abitudine. L'irruzione sul palco dei Vma 2009 per dire a Taylor Swift che il suo premio avrebbero dovuto darlo a Beyoncé, la candidatura a presidente degli Stati Uniti, l'ego trip che lo ha portato a paragonarsi a Dio. Certo il disturbo bipolare e le dipendenze non lo hanno aiutato a tenere un profilo basso. E ora che è tornato con un nuovo album ne ha combinata un'altra delle sue.

kanye west nel backstage dello stadio di atlanta per il listen party di donda (con kim kardashian e i figli )

Giovedì sera ha riunito i suoi fan nello stadio di Atlanta per presentare «Donda», il nuovo disco che prende il nome da quello della madre scomparsa nel 2007. Non un concerto ma un listening party trasmesso in diretta anche su Apple Music: la musica diffusa e lui nel parterre ad ascoltare come tutti gli altri. Piumino, pantaloni re scarpe total red e una calza-passamontagna in testa, Kanye ha passato il tempo camminando, stando fermo o inginocchiandosi. Nessuna performance. Niente effetti speciali o video, solo un faro a illuminarlo.

L'uscita dell'album, il decimo nella carriera del rapper, era prevista per venerdì 23. Ma sulle piattaforme non è arrivato nulla. Pubblicazione spostata. Certo, i fan avevano sospettato che ci fosse qualcosa di strano visto che durante il party (c'era anche Kim Kardashian anche se i due sono in fase di divorzio) solo uno dei brani sembrava in versione completa. Per il resto solo spezzoni o versioni demo. Non era una tattica per evitare spoiler.

FAN VENDONO ARIA DEL CONCERTO DI KANYE WEST

Anche se da tempo si chiacchiera di un duetto riappacificatore fra lui e Jay-Z. E mentre i fan rivendono sacchetti riempiti con l'aria raccolta all'evento (a 3.500 dollari) secondo TMZ l'album uscirà il 6 agosto e il rapper avrebbe preso in affitto lo stadio di Atlanta trasformandolo in anomalo studio di registrazione.

