I WU MING HANNO SCRITTO UNA MING-HIATA - LA RISPOSTA DI NICOLA GUAGLIANONE, SCENEGGIATORE DI “FREAKS OUT”, AL COLLETTIVO DI SCRITTORI: “A PROPOSITO DELLE SOMIGLIANZE TRA FREAKS OUT E L’UOMO CALAMITA, SUGGERISCO UNA INTEGRAZIONE ALLE TELEFONATE, AI MESSAGGI E ALLE MISSIVE CHE RICEVETE CON CADENZA REGOLARE. IL SOGGETTO È DEL DICEMBRE 2015, QUINDI PRECEDENTE ALLO SPETTACOLO E AL KAMISHIBAI. E LA LISTA DELLE SOMIGLIANZE DISEGNA UN DOMINIO VASTISSIMO DI FILM E SCENEGGIATI…”

Cari Wu Ming,

a proposito delle somiglianze tra Freaks Out e L’uomo calamita, suggerisco una integrazione alle vostre risposte, alle telefonate, ai messaggi e alle missive che ricevete con cadenza regolare.

il soggetto di freaks out registrato nel 2015

Il soggetto di Freaks Out è del dicembre 2015, quindi precedente allo spettacolo e al kamishibai. Le foto a Bruxelles, mi dispiace molto, ma non ho avuto modo di vederle.

E la lista delle somiglianze disegna un dominio vastissimo di film e sceneggiati.

Buon proseguimento di tournée

(che poi sarebbe bastato chiedere a chi mi conosce ma Guaglianone ci va a teatro?)

“FREAKS OUT” È “ISPIRATO” A UNO SPETTACO DEI “WU MING”? - IL COLLETTIVO DI SCRITTORI REPLICA A CHI HA NOTATO LA SOMIGLIANZA TRA “L’UOMO CALAMITA” E IL FILM DI GABRIELE MAINETTI: “NON SIAMO CO-AUTORI DEL SOGGETTO E LO SPETTACOLO HA ESORDITO A TEATRO NEL 2017. CERTO NON POSSIAMO FARE A MENO DI NOTARE CHE LE SOMIGLIANZE SONO DAVVERO PARECCHIE…” - VIDEO

giacomo costantini l'uomo calamita

