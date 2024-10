10 ott 2024 18:33

ACCENDI IL DIAVOLO IN ME - “LE IENE” TORNANO A OCCUPARSI DEL CASO DI DON MICHELE BARONE, EX SACERDOTE DI CASERTA CONDANNATO A 12 ANNI DI RECLUSIONE PER AVER COMPIUTO RITUALI DI ESORCISMO ABUSIVI, IN CUI PICCHIAVA E MALTRATTAVA UNA RAGAZZINA DI 13 ANNI – BARONE È STATO INCASTRATO NEL 2018 GRAZIE ALLE REGISTRAZIONI DELLA SORELLA. E ORA È TORNATO IN LIBERTA’ - L'AMICIZIA CON LUCIANO MOGGI ("CAPELLO TOCCAVA FERRO OGNI VOLTA CHE LO INCONTRAVA"), CLAUDIA KOLL E SARA TOMMASI - STASERA L'EPISODIO DI "LE IENE PRESENTANO: INSIDE" - VIDEO