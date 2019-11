ADDIO GIULIA - AI FUNERALI DI GIULIA ZANDARIN C’ERA ANCHE FRANCO ANTONELLO: IL PADRE DEL FIDANZATO ALBERTO, CHE GUIDAVA L’AUTO IN CUI LA RAGAZZA HA PERSO LA VITA, HA ABBRACCIATO I GENITORI E SI È UNITO AL LORO DOLORE – ALBERTO, DOPO IL RISVEGLIO DAL COMA, HA CHIESTO INFORMAZIONI SULLA FIDANZATA MA NESSUNO HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRGLI CHE È MORTA - È STATO TRASFERITO IN UN ALTRO OSPEDALE PER… – VIDEO

Martina Zambon per www.corriere.it

funerali di giulia zandarin 8

Il duomo di Castelfranco mercoledì mattina era gremito per l’ultimo saluto a Giulia Zandarin. Gremito anche il piazzale, carico di un silenzio pesante sotto un cielo lattiginoso. Franco Antonello, il papà di Alberto, ha atteso il feretro di Giulia impietrito, accanto al figlio Andrea e abbracciato stretto a Bianca, la madre di Alberto e di Andrea.

giulia zandarin 5

Gli altoparlanti sul piazzale cadenzavano la cerimonia di addio a Giulia. Ad attendere, sul piazzale, c’era anche il sindaco Stefano Marcon: «Non ho disturbato le famiglie, rispetto il loro dolore». All’interno del duomo regna lo stesso silenzio raccolto. Le due famiglie, Antonello e Zandarin, occupano i primi banchi del duomo, accanto alla bara candida di Giulia. Il legno semplice, bianco, ricoperto da una cascata di rose e gigli altrettanto immacolati.

franco antonello con i figli 3

Il contrasto con la distesa di nero nel duomo, è netto. Sul pulpito si alternano le amiche di Giulia e, fra le lacrime, ne ricordano il sorriso, l’energia, «l’adrenalina». «La vita riserva cose inaspettate ma è la vita è siamo chiamati a trovare nonostante tutto delle motivazioni. Le parole più belle in questo momento sono quelle di un abbraccio e di un silenzio».

alberto antonello giulia zandarin

Ha iniziato così l’omelia di don Franco De Marchi, parroco di San Floriano. E al termine della funzione i due papà, quello di Giulia e quello di Alberto, si sono stretti a lungo in un abbraccio che non aveva bisogno di parole.

Alberto trasferito da Mestre a Castelfranco

funerali di giulia zandarin 9

Dopo tre giorni di coma farmacologico indotto per i traumi subiti, Alberto Antonello è stato trasferito martedì pomeriggio dall’ospedale Dell’Angelo di Mestre a quello di Castelfranco. A renderlo noto è stata l’Usl 3, precisando che «al termine della giornata si sono verificate le condizioni per il trasferimento, che ha consentito il riavvicinamento del paziente al domicilio».

funerali di giulia zandarin 11

funerali di giulia zandarin 10

Poche ore prima gli operatori sanitari avevano ridotto gradualmente, secondo i protocolli, la sedazione a cui era sottoposto il ragazzo che fin dalla mattina era dunque cosciente. Nonostante questo, e seppure il suo decorso sia ritenuto «ottimale» dai medici, la prognosi resta riservata. Il corpo giovane e forte di Alberto sta reagendo bene alle cure anche se i traumi riportati nell’incidente avvenuto la mattina del primo novembre a Musile di Piave, in cui ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin, 18 anni, sono significativi e ad essi si aggiungerà il dolore per la perdita della compagna. Proprio a lei è andato il primo pensiero del ragazzo che lunedì è stato gradatamente risvegliato dai medici per la prima volta.

l'incidente in cui e' morta giulia zandarin a musile di piave 3

franco antonello abbraccia alessandro zandarin franco antonello con il figlio andrea

«Dov’è Giulia?» ha detto più volte non appena ha avuto coscienza di sé. Una reazione immediata, drammatica, durata pochi istanti nei quali né il padre Franco Antonello, famoso per aver pubblicato quattro libri in cui affronta il tema dell’autismo insieme all’altro figlio Andrea che ne è affetto, né la madre hanno avuto la forza di comunicargli quanto accaduto e che ha spinto i medici a sedarlo nuovamente per evitare ogni turbamento in questa fase delicata del recupero.

