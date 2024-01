21 gen 2024 13:19

AGGUATO A NAPOLI! I KILLER ENTRANO IN CASA DI NOTTE E SPARANO, RAFFAELE CINQUE SI LANCIA DAL BALCONE E MUORE (NON SI SA SE A CAUSA DEI PROIETTILI O DELLA CADUTA) - IL 50ENNE ERA LIBERO, MA NEL 2022 FU ARRESTATO PER IL FURTO DI UNO SCOOTER. IN PRECEDENZA, ANCHE UN'ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO. IL MOVENTE CHE HA PORTATO AL DELITTO DI CINQUE È DA RICERCARSI NEL SUO PASSATO?