Crollato un viadotto della "Sila -Mare" la strada da decenni in fase di costruzione che doveva rendere agevole il collegamento viario con Longobucco. A causa delle abbondanti piogge la forza della portata d'acqua del Trionto ha piegato uno dei piloni, fino al definitivo crollo del viadotto. Poteva essere una strage, ma per fortune circa due ore prima del crollo, l'Anas aveva chiuso in via preventiva il tratto di strada.

Occhiuto: poteva essere una tragedia

“Ho appena concluso una riunione che ho convocato d’urgenza subito dopo aver visto queste immagini incredibili”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook, dopo aver visionato un filmato del crollo del viadotto “Ortiano 2”, sulla SS 177 Sila-Mare, nel tratto che collega Longobucco alla costa jonica.

“Si tratta di un ponte costruito soltanto nove anni fa dai Comuni del posto - dai Comuni della Comunità montana Destra Crati - Sila Greca -, che crolla in questo modo. Sono immagini che ricordano il ponte di Genova, il ponte Morandi, che ha mietuto tantissime vittime. Sapete perché non ci sono state vittime oggi? Perché Anas, in modo previdente, ha chiuso questo tratto di strada, e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere, automobili. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia”. […]

