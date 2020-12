IN QUALCOSA SIAMO PRIMI IN EUROPA: 71.359 MORTI PER CORONAVIRUS - JOHNSON FU IL PRIMO A TEORIZZARE L’IMMUNITÀ DI GREGGE, MA CONTE E SPERANZA, ZITTI ZITTI, LO HANNO BATTUTO. I VACCINI NON SERVONO PIÙ, ANCHE PERCHÉ NON CI SONO. NONOSTANTE LA MESSINSCENA DELLE 9.750 FIALE GIUNTE ALLO SPALLANZANI (PROMEMORIA: NOI SIAMO 60 MILIONI) - L’ISTAT SPARA: 700 MILA MORTI, MAI COSÌ TANTI DAL 1944. MA NON DIMENTICATE CHE NEL 2019 I MORTI IN ITALIA FURONO 647.000. SPARARE CIFRE COSÌ SENZA CONFRONTI PUÒ ESSERE FUORVIANTE, PER NON DIRE PEGGIO. E NON UN CRONISTA CHE ABBIA RICORDAto CHE SI MUORE DI PIÙ PER MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO: 230.283. E TUMORI: 186.495