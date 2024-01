ANCHE IL GOVERNO ITALIANO HA SOSPESO I FINANZIAMENTI ALL’UNRWA, L’AGENZIA DELL’ONU PER I PROFUGHI PALESTINESI, I CUI DIPENDENTI AVREBBERO PARTECIPATO ALL’ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI ISRAELE, KATZ: “DA ANNI LANCIAMO L’ALLARME: L’UNRWA OSTACOLA LA PACE E FUNGE DA BRACCIO CIVILE DI HAMAS. ORA VANNO FERMATE LE SUE ATTIVITÀ A GAZA…”

Mo: Tajani, 'sospesi finanziamenti Unrwa'

(Adnkronos) - "Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti Unrwa dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele". E' quanto annuncia in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Dopo gli Usa, anche il Canada sospende i fondi all'Unrwa

(ANSA) - Il Canada ha imitato gli Stati Uniti e ha annunciato che sospenderà temporaneamente il versamento di fondi all'Unrwa, l'agenzia dell'Onu che sostiene i profughi palestinesi, dopo lo scandalo della presunta partecipazione di alcuni suoi addetti all'attacco di Hamas dello scorso 7 in Israele. Lo si legge sui media canadesi e internazionali, fra cui Cbc, che citano il ministro canadese allo Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen. Il governo di Ottawa ha ordinato una "pausa temporanea" nell'erogazione dei "fondi ulteriori" all'Unrwa, ha detto Hussen, precisando che il Canada non smetterà di aiutare i civili palestinesi a Gaza.

Mo: ministro Esteri Israele, 'Unrwa paghi, vanno fermate sue attività a Gaza'

(Adnkronos) - Plauso del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, all'annuncio del Dipartimento di Stato Usa che, con "estrema preoccupazione per le accuse secondo cui 12 dipendenti dell'Unrwa potrebbero essere coinvolti nell'attacco terroristico del 7 ottobre di Hamas in Israele", ha annunciato la "sospensione temporanea nell'erogazione di ulteriori fondi" per l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. "Da anni lanciamo l'allarme: l'Unrwa perpetua la questione dei rifugiati, ostacola la pace, funge da braccio civile di Hamas a Gaza", accusa su X il ministro che chiede all'Onu di "adottare misure personali immediate contro i vertici" dell'Agenzia.

Il ministro plaude anche al Canada, che ha seguito gli Usa (come pure l'Australia), ed esprime l'auspicio che altri Paesi facciano lo stesso. "L'Unrwa deve pagare per le sue azioni - si legge nel post di Katz - L'Unrwa non è la soluzione, molti dei suoi dipendenti sono affiliati di Hamas con ideologie sanguinarie, contribuiscono ad attività terroristiche e preservano la sua autorità".

"Sotto la mia guida - aggiunge - il ministero degli Esteri israeliano vuole promuovere una politica che garantisca che l'Unrwa non farà parte del 'day after'". "Lavoreremo per avere sostegno bipartisan a questa politica negli Usa, nell'Ue e in altri Paesi - conclude - per fermare le attività dell'Unrwa a Gaza".

