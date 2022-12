ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DELLA BILANCIA: “IL 2023 INIZIA IN SALITA. EPPURE QUESTO SI RIVELERÀ UN ANNO BUONO PER VOI, NON DOVETE GIUDICARLO DALLE PRIME SETTIMANE. INIZIATO ALL'INSEGNA DI MARTE, SI CONCLUDERÀ CON LO STESSO PIANETA CHE VI TRASMETTERÀ GRINTA, RISOLUTEZZA, VITALITÀ, VIGORE SESSUALE. QUEST'ANNO È PROPRIO MARTE A RENDERVI DIVERSI, UN PO' MENO BILANCIA E PIÙ SICURI DI VOI STESSI” – LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO…

OROSCOPO DI BRANKO 2023 – BILANCIA

GENNAIO

Il 2023 inizia con una forte impronta dell'elemento terra. Il Sole. Mercurio, Venere e Plutone sono in Capricorno in quadratura e vi appesantiscono, poi c'è Marte in Ariete che vi sfida: insomma, a volte vi pare di fare la fatica di Sisifo, condannato per l'eternità a trascinare sulla cima di un monte un masso che poi rotola di nuovo giù.

Eppure questo si rivelerà un anno buono per voi, non dovete giudicarlo dalle prime settimane. Il cielo di gennaio vi offre subito un bello squarcio di sereno con l'entrata di Venere martedì 3 nel vostro amato amico Acquario, in splendido scatto con Marte in Gemelli. Il 21 splende la Luna Nuova nel vostro settore dell'amore Anche la professione migliora con Venere, ma Mercurio vi rallenta e frappone ostacoli ai vostri disegni. La salute è sostenuta da Marte, ma state attenti ai cambi di Luna (6 e 15).

FEBBRAIO

Il mese dell'amore quest'anno vi riserva stelle pratiche. Certo, il Sole in Acquario parla di sentimenti, di ideali romantici. vi regala qualche bella giornata d'amore come il plenilunio del 5 e la focosa Luna di San Valentino; tuttavia il resto del cielo è proteso verso la realizzazione professionale.

Venere è in Pesci sino al 19 e protegge la vita quotidiana, ma anche il lavoro dipendente, vi aiuta ad assicurarvi qualche interessante opportunità che comunque dove te essere voi a cercare. Cercate di non distrarvi, perché dall'11 Mercurio diventa eccellente, vi suggerisce idee originali e innovative, vi rende curiosi e aperti alle novità. Prendetevi cura della vostra forma fisica: Marte ottimo vi sostiene, ma potrebbe indurvi a oltrepassare i limiti. Va bene far fronte agli impegni, ma dovete dormire a sufficienza e drenare le tossine che state accumulando.

MARZO

Questo mese rimette in movimento il cielo del 2023. Si muovono le stelle veloci - Mercurio, Vene re, Marte - ma anche pianeti più lenti e importanti, come Saturno e Plutone. Il transito che sentirete subito è la fine del lungo passaggio di Marte in Gemelli. Siete stati viziati, con tutta quell'energia, e il passaggio del pianeta in Cancro, in quadratura, vi peserà un po' soprattutto per il calo di vitalità che avvertirete.

Da quanto non combattete una bella battaglia per ottenere ciò che desiderate? In questo senso agisce anche il trasloco di Saturno dall'Acquario ai Pesci, in angolo neutro. Infine non va dimenticata la fine della quadratura di Plutone, che raggiunge il vostro amico Acquario il 23: non si tratta ancora del trasloco definitivo (avverrà nel 2024), ma comunque vi gioverà.

APRILE

Coccolati come siete stati sinora e tanto a lungo da Marte, il passaggio del pianeta in un segno ostile, in urto con il Sole e con Giove, vi disorienta più di quanto dovrebbe, anche a causa della nuova posizione di Saturno che vi fa sentire meno forti. Mercurio lascia l'Ariete già lunedì 3 e inizia un lungo transito in Toro, il segno che influenza il patrimonio familiare, le eredità, i beni in comune.

Non è certo un influsso negativo, tuttavia vi pone problemi da affrontare. Occupatevi di voi stessi, cercate di stare bene: il vostro plenilunio del 6 vi vede affaticati e un po' ansiosi, l'Ultimo Quarto del 13 richiede prudenza. Per passare all'azione meglio lasciar passare la Luna Nuova, il 20: subito dopo il Sole diventa gentile, iniziano a sbocciare le rose, quelle che profumano d'amore...

MAGGIO

La stagione del Toro, il segno che ha la vostra stessa protettrice celeste, Venere, vi porta una grande novità: quel Giove che vi ha innervosito con i suoi formalismi burocratici e legali, a metà mese lascia l'opposizione e approda in un punto interessante del vostro oroscopo, affiancandosi a Mercurio, a Urano e al Sole. È giunto il momento di affrontare le questioni patrimoniali che sono emerse in aprile. L'amore resta gentile e luminoso tutta la prima settimana, poi Venere raggiunge Marte in Cancro e le relazioni diventano difficili. Mantenete la calma almeno sino al 20. Attenzione necessaria con le Lune più difficili (9, 10, 16 e 23).

GIUGNO

Segnate sul calendario queste date: 7, 8 e 9, giornate perfette per sposarvi, andare a convivere o semplicemente dichiararvi alla persona che vi piace. In quei giorni non avete nemmeno una Luna negativa, tutto il cielo è a favore o neutro, una condizione rara e fortunata! Da lunedì 5 Venere inizia un lungo transito straordinario nel vostro amico Leone, dove si trova già il sensuale Marte.

Fino alla metà di ottobre la vostra stella guida sarà dunque in posizione favorevole. In questo cielo limpidissimo va segnalato solo il ritorno di Plutone in Capricorno, domenica 11. Sebbene tocchi la società nel suo complesso, i popoli e le risorse energetiche del pianeta, Plutone influenza anche ognuno di noi, soprattutto quando è in angolo esatto con altre stelle; in questo caso, il buon aspetto con Mercurio combatte i pregiudizi e spinge ad approfondire i contatti umani. La salute è in grande ripresa, l'umore in piena risalita.

LUGLIO

Tutto il vostro cielo estivo è dominato da questa Venere trionfante, bella e orgogliosa come una regina. Anche in luglio, con il Sole e Mercurio negativi, potete farvi notare e compiere passi avanti sia professionali sia personali. Da martedì 11, poi, lo stesso Mercurio raggiunge Venere in Leone e rende ancora più spumeggiante la vita di relazione.

Si tratta di un Mercurio molto divertente, tuttavia è consigliabile sfruttare i suoi raggi anche per combina- re qualcosa di buono in ambito lavorativo. Marte è sensuale ed energetico per i primi dieci giorni, poi passa in posizione nascosta. Prestate attenzione ai cambi di Luna contrari (3, 10 e 17).

AGOSTO

Ora che anche il Sole è allegro e socievole, a parte il solito Plutone, non c'è nel cielo nessun pianeta negativo, avete il destino nelle vostre mani. Con questo cielo anche l'amore risplende, siete ammirati e corteggiati, cosa che potrebbe provocare qualche invidia da parte dei vostri rivali, sia professionali che amorosi. Nel piacevole frastuono della mondanità, a volte vorreste scambiare idee e sensazioni con chi è in grado di comprendervi. Eppure, fra i tanti incontri che questo agosto brioso vi regala, senza dubbio ci sarà qualcuno capace di capirvi davvero, con cui instaurare un dialogo sincero. Non è forse questa la base sulla quale si fondano i grandi amori?

SETTEMBRE

Impressioni di settembre... Il mese si apre con Marte nel vostro cielo, in ottimo angolo con Venere sempre piazzata nel vostro amico Leone. Il Sole e Mercurio in Vergine suggeriscono prudenza, gradualità, vi spingono ad approfondire la conoscenza prima di gettarvi senza rete in una nuova relazione. Tutto il mese è magnifico, il 23 inizia la stagione del vostro compleanno: potete trovare quell'amore intenso che desiderate! Per la professione è un momento di pausa e di ripensa- menti: Mercurio alle vostre spalle vi spinge a non rischiare, ma a riesaminare tutte le opportunità. Marte nel cielo vi ricarica e allontana i disturbi cronici; prudenza il 29 con il plenilunio.

OTTOBRE

Eccovi nel pieno della vostra stagione, il languido autunno, e voi siete più languidi che mai. Però dovete mettervi sotto con il lavoro, perché sarebbe un ve- ro peccato sprecare le stelle di ottobre, che vi aprono nuovi orizzonti professionali.

L'arrivo di Mercurio il 5 segna l'inizio delle grandi manovre. La vostra Venere capisce tutto e da lunedì 9 si ritira in disparte, anche Marte vi saluta e passa nel campo pratico, dove a fine mese arrivano il Sole e Mercurio. La forma fisica è buona, potreste però patire qualche fastidio con i cambi di Luna (6 e 22). Il 14 splende la vostra Luna Nuova: siate felici!

NOVEMBRE

Continua la vostra onda positiva. Forse non ve ne siete accorti, ma è dal 22 luglio che, a parte il lentissimo Plutone, non avete pianeti negativi. Avete ampio margine per realizzare i vostri progetti Mercurio, stella degli affari, corre avanti e approda in Sagittario: è il momento di esaminare e firmare accordi, contratti, compravendite a cui state lavorando da tempo.

Anche il Sole e poi Marte raggiungono questo segno vostro amico, che anima e movimenta la sfera pratica. Da mercoledì 8 c'è un'altra splendida notizia: l'arrivo di Venere nel vostro cielo. A fine mese la vostra stella guida forma angoli magnifici con il Sole, Mer- curio e Marte: state bene e riuscite a far stare bene chi amate...

DICEMBRE

Siate sinceri: nei primi giorni di gennaio immaginavate che il 2023 vi avrebbe dato tanta forza? Un anno iniziato all'insegna di Marte si conclude con lo stesso pianeta che vi trasmette grinta, risolutezza, vitalità, vigore sessuale. Quest'anno è stato proprio Marte a rendervi diversi, un po' meno Bilancia e più sicuri di voi stessi, più maturi. Venere resta con voi solo il primo weekend di dicembre, poi diventa pratica e si interessa di più agli affari.

Proprio alla fine dell'anno anche Mercurio e Venere raggiungono Marte in Sagittario: c'è concordia, voglia di divertirsi e di vivere l'amore con serenità. Per i sentimenti, è stupenda la Luna del 2 e 3. il novilunio del 12, il weekend del 16-17; la Vigilia e il giorno di Natale sono piacevoli. Salute e vitalità non mancano; solo il 27 siate cauti con la Luna Piena. Buon 2024!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

BILANCIA-ARIETE

Opposti nello zodiaco, ma l'attrazione c'è, grazie a Marte, anche molto forte. Ad aprile passa qualche nuvoletta, ma restano vicini. Già a giugno arriva una Venere stellare. Se il loro non è amore, cos'è?

BILANCIA-TORO

La loro Venere li unisce; ma quest'anno la dolce protettrice sorride alla Bilancia, mentre l'altro è un po' a stecchetto, bada al soldo che Giove gli assicura. Da una parte materialismo, dall'altra poesia. Mai dire mai!

BILANCIA-GEMELLI

Marte è un antipasto piccante e originale, che gustano golosi sino a marzo. Poi il menu cambia, il Gemelli deve digerire un boccone un po' indigesto. Quando arriva Venere, è fatta. Complimenti allo chef stellare!

BILANCIA-CANCRO

Teoricamente non sono compatibili, eppure spesso si uniscono per sempre. Il 2023 inizia con un po' di attriti, poi tutto si sistema. Complici Giove e Venere, trovano anche i mezzi per costruire un nido d'amore.

BILANCIA-LEONE

Marte supersexy ha fatto divampare la passione, che arde sino a marzo. Poi il Leone perde sicurezza, la venusiana avverte la stanchezza. A giugno ci pensa Venere e non si lasciano mai più.

BILANCIA-VERGINE

La palma dei belli dello zodiaco appartiene a loro. Ma da marzo, con Marte e poi con Saturno, la Vergine è un po' fredda, si nasconde. Ci pensa Giove a scioglierla nel mese delle rose e delle spose. Fiori d'arancio?

BILANCIA-BILANCIA

A causa di Marte, la per fetta venusiana ha perso un po' d'aplomb, sembra una baccante scatenata... Da aprile si rifà il make-up e torna in sé. In giugno arriva l'uragano Venere. Che amore!

BILANCIA-SCORPIONE

Questa nuova Bilancia scatenata piace molto allo Scorpione. L'atmosfera è calda grazie a Marte; se va via Saturno, arriva Giove e poi Venere. Il cielo è sbilanciato, ma alla fine è un sì!

BILANCIA-SAGITTARIO

La nuova venusiana è peperina, al centauro piace molto, ma il cielo è dispettoso e li mette alla prova. Manda Saturno a controllare: se reggono, sta a Venere concludere l'affare. A fine anno si ameranno di sicuro.

BILANCIA-CAPRICORNO

La roccia saturnina e la Bilancia diffidano l'uno dell'altra, ma si piacciono. A maggio Giove ci mette un raggio amico, il Capricorno si apre e tutto può accadere. Da giugno è Venere ad agire. Resiste- ranno? Certamente!

BILANCIA-ACQUARIO

Marte li tiene stretti nell'estasi d'amor sino a marzo, poi qualcosa cambia. Tsunami o venticello? Sono così compatibili che possono farcela, nonostante Venere. Perché il cielo stellato favorisce gli amanti

BILANCIA-PESCI

Con questo Marte, la Bilancia ama e il Pesci continua a girare nella boccia di vetro. A marzo, però, Saturno arriva a richiamarlo all'ordine, poi Giove l'ammansisce. Sarà frittura mista? Forse da giugno, quando la venusiana ha una Venere stupenda.

