BALLO IN MASCHERINA – IL REATO IPOTIZZATO DALLA PROCURA DI ROMA PER LA MANCATA CONSEGNA ALLA REGIONE LAZIO DI 7 MILIONI E MEZZO DI MASCHERINE È INADEMPIMENTO DI CONTRATTO SULLE PUBBLICHE FORNITURE – ZINGARETTI È PRONTO A FAR PARTIRE I RISARCIMENTI, MA È IN IMBARAZZO PER LA FIDEIUSSIONE DATA ALLA “ECO-TECH” – PERCHÉ NON SI RIESCE ANCORA A METTERE UN PREZZO LIMITE?

Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

Inadempimento di contratto sulle pubbliche forniture: è il reato ipotizzato dalla Procura di Roma sulla mancata consegna di sette milioni e mezzo di mascherine alla Regione Lazio da parte della Eco Tech srl . Anche la scadenza di ieri, dopo rinvii di oltre un mese, non è stata rispettata. E l' ente pubblico, che in questa vicenda è parte lesa, è ora pronta a chiedere i risarcimenti.

Su delega del procuratore aggiunto Paolo Ielo i finanzieri del Nucleo provinciale hanno già acquisto negli uffici del Dipartimento regionale della Protezione civile i contratti stipulati a metà marzo in affidamento diretto (come previsto dal regime emergenziale), lo scambio di mail e la documentazione fornita a sostegno della propria credibilità da parte della società con base in Cina, sede a Frascati, un capitale sociale da 10mila euro e una composizione societaria oggetto di indagine assieme ai suoi vertici.

Alla difficoltà di reperire un cargo per il trasporto si è aggiunto da ultimo un «nuovo» dazio doganale del 6%. La merce, secondo le rassicurazioni fornite dal consolato italiano a Shangai, è già imballata in attesa dell' imbarco. Ma in una mail inviata ieri alla Regione la Eco Tech spiega che per difficoltà del socio cinese l' adempimento è slittato. Senza sbocchi in un paio di giorni, la commessa salterà.

Il contratto, in tre lotti, prevede la fornitura di 9,5 milioni di mascherine al costo totale di 35,9 milioni di euro, 11 dei quali già versati in anticipo. Finora sono arrivate due milioni di mascherine chirurgiche. Mancano le Ffp2 ed Ffp3 destinate al personale sanitario e ospedaliero del Lazio, alle forze dell' ordine e alle categorie di lavoratori più a rischio. «Non c' è un problema di approvvigionamento - dicono in Regione - siamo coperti per oltre un mese». Ma il tempo un' alternativa per la «fase 2» comincia a stringere.

Eco Tech , che prima dell' emergenza produceva lampadine a led, è partner del colosso svizzero Exor che cura la distribuzione dei prodotti 3M ed ha appalti anche con Emilia-Romagna e Veneto. Incalzata dalle opposizioni, la Regione assicura che tutto è avvenuto alla luce del sole e che si è scelta un' offerta che abbinasse costi e tempi di consegna (con una penale da 10mila euro al giorno). Ma anche sui prezzi (3,60 euro le Ffp2, 3,90 le Ffp3) le opposizioni danno battaglia e si sono rivolte alla Corte dei Conti. Dopo una prima disdetta, il contratto è stato rinnovato dietro la sottoscrizione di due polizze da parte della Eco Tech con la Seguros Dhi-Atlas , il cui referente italiano figura in un' inchiesta sul riciclaggio della camorra romana.

«È doveroso prevedere un prezzo massimo per le mascherine, per evitare fenomeni speculativi», ha detto ieri il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli.

Anche Federfarma chiede «prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici» per non incappare in multe e sequestri e minaccia di astenersi dalla vendita. Intanto, il «Documento tecnico» dell' Inail sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, raccomanda l' utilizzo di mascherine chirurgiche sui mezzi pubblici e «per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni».

