Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

fedez con la sua lamborghini

La chiamata al 112 arriva alle dieci e mezza di sera di giovedì 26 novembre: «C'è una macchina che mi sta seguendo». A farla però non è il protagonista di questa storia, ma un 39enne calabrese che si presenta come «addetto alla sicurezza» di Federico Leonardo Lucia.

Per chi (ancora) non lo sapesse, questo è il vero nome del cantante-influencer Fedez, marito di Chiara Ferragni. Insieme lunedì riceveranno dalle mani del sindaco Beppe Sala l'Ambrogino d'oro per l'impegno nella raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele. Tutto quel che accade in casa Ferragnez finisce quasi sempre sui social. Ma non quello che è successo giovedì 26 in piazza Giulio Cesare, a Citylife.

chiara ferragni e fedez

Il 31enne Fedez stava rincasando alla guida della sua Lamborghini da 200 mila euro. Ad un certo punto però chiama a casa e dice di essere seguito da 15 minuti da uno sconosciuto a bordo di un Suv Bmw. È il suo bodyguard (non presente) a chiedere al 112 l'intervento della polizia. Gli agenti di una volante intercettano le auto e le fermano per un controllo.

fedez lamborghini

Fedez accosta la Lamborghini, corre fuori e si precipita dal suo presunto inseguitore: «Chi sei? Perché mi stai seguendo?». Poi gli tira uno schiaffo attraverso il finestrino. Gli agenti scendono e riescono a riportare la calma. Non è la prima volta che il cantante è protagonista di vicende passate alle mani: nel 2016 ad un concerto a Lecco e poi con un ex vicino di casa a Milano.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ BY LUGHINO

Stavolta la questione sembra finita lì. Il ragazzo, 19 anni, dice di non aver mai pedinato il rapper e che anche lui sta solo tornando a casa visto che abita in zona, come poi accertano gli agenti. C'è un però che tinge di mistero questa storia. Perché il 19enne è un investigatore privato, è armato (ha regolare licenza) e lavora per l'agenzia del padre, società nel centro di Milano. I due non si sono mai visti prima.

Però a Fedez il nome del padre non è nuovo e lo ricollega a una confidenza fatta tempo fa da un amico secondo il quale «stava compiendo indagini sulle sue società all'estero» lasciando intendere che possa trattarsi di un vero pedinamento. Nessuno dei due ha finora sporto querela. Tuttavia in Questura vogliono vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia. Per questo il cantante potrebbe presto essere sentito dagli investigatori.

chiara ferragni e fedez 1 fedez e chiara ferragni 5 chiara ferragni e fedez su tiktok 1 chiara ferragni e fedez a roma 7