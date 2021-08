BYE BYE VILLA MARIA - FRANCESCA PASCALE HA LASCIATO LA CASETTA DA OLTRE 1800 METRI QUADRATI, VICINO AD ARCORE, CHE LE AVEVA COMPRATO BERLUSCONI. L’EX BADANTE DI SILVIO HA CONSEGNATO LE CHIAVI, CHE SONO STATE SUBITO CAMBIATE, E SI STA RIFUGIANDO A SIENA, DOVE AVREBBE ACQUISTATO UNA BELLA TENUTA PER VIVERE LA SUA VITA IN MANIERA PIÙ RISERVATA E INTIMA, INSIEME AI SUOI ANIMALI (E MAGARI ANCHE CON “L’AMICA” PAOLA TURCI…)

1 - FRANCESCA PASCALE E IL SUO RIFUGIO SENESE

villa maria

Estratto da “A lume di Candela” del 17 agosto 2021

Nelle scorse settimane ci siamo occupati dell'accordo tra Berlusconi e Francesca Pascale. Soldi, villa, concessioni e così via. Aggiungiamo che l'ex compagna del Cavaliere trascorre molto tempo in Toscana, in particolare nel senese dove avrebbe acquistato una tenuta. Un modo per vivere la sua vita in maniera più riservata e intima, con i suoi animali e magari con la compagna Paola Turci.

Francesca Pascale con Berlusconi

2 - FRANCESCA PASCALE LASCIA VILLA MARIA, ADDIO ALLA CASA DI SILVIO BERLUSCONI

Francesca Pascale ha lasciato Villa Maria, la casa di oltre milleottocento metri quadri, vicino ad Arcore, che aveva comprato Silvio Berlusconi per fare il suo nido. Ultimamente si era sparsa la voce che Berlusconi avrebbe voluto riprendere possesso di questa bellissima villa per farne la sua residenza perché ad Arcore ci sarebbe stato più lavoro per Forza Italia.

silvio berlusconi al matrimonio della sorella di francesca pascale

Proprio questo pomeriggio, Francesca Pascale ha lasciato Villa Maria, consegnato le chiavi che pare siano state prontamente cambiate!

Intanto Francesca, come si sa, non rimane certo a piedi visto che al di là della sua molto chiacchierata amicizia con la cantautrice Paola Turci, pare stia comprando una bellissima casa in Toscana, più precisamente nella zona di Lucca, e pare che abbia già acquistato una casa a Fregene. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi.

villa maria

Entro breve inizieranno i lavori per riadattare la casa che ospiterà non più Francesca Pascale, ovviamente, ma Silvio Berlusconi con la sua adorata Marta Fascina.