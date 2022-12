LA VIGNA DEI PARACULI – AVVISATE IL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ CHE LA CASA DEGLI ATELLANI, UNO DEI GIOIELLI RINASCIMENTALI DI MILANO CON ANNESSA VIGNA DI LEONARDO DA VINCI, NON È ANCORA STATA VENDUTA A BERNARD ARNAULT - PER CIÒ CHE RIGUARDA IL GRIDO DI DOLORE DELLA BORGHESIA MENEGHINA NEL VEDERSI SCIPPARE DA UNO STRANIERO UNO DEI RARI GIOIELLI DEL RINASCIMENTO LOMBARDO, POSSONO ANCHE RISPARMIARSELO. A MILANO GIRANO TANTISSIMI SOLDI, È ZEPPA DI IMPRENDITORI E BANCHIERI, MA DAVANTI A UN’ACQUISIZIONE FILANTROPICA, NESSUNO TIRA FUORI IL PORTAFOGLIO PER LA PROPRIA CITTÀ. COME SOSTENEVA L’IMMORTALE STEFANO RICUCCI: “SO’ TUTTI BRAVI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI”