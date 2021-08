CHE È SUCCESSO AL PENTAGONO? – UN POLIZIOTTO È RIMASTO UCCISO DURANTE LA SPARATORIA AVVENUTA OGGI ALL’ESTERNO DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA USA. È PER QUESTO CHE POI L’EDIFICIO È STATO MESSO IN LOCKDOWN – GLI SPARI SONO ARRIVATI ALL’ALTEZZA DI UNA FERMATA DEL BUS, E L’AGGRESSORE È STATO BLOCCATO…

Sparatoria davanti al Pentagono, morto un agente

sparatoria pentagono 2

(ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - Un poliziotto è rimasto ucciso durante la sparatoria avvenuta all'esterno del Pentagono, all'altezza di una fermata del bus. L'edificio è rimasto in lockdown per diverso tempo. (ANSA).

Pentagono in lockdown per sparatoria fermata bus all'esterno

(ANSA) - NEW YORK, 03 AGO - Il complesso del Pentagono poco fuori Washington DC è stato messo temporaneamente in lockdown a seguito di una sparatoria avvenuta all'esterno. L'incidente si è verificato alla fermata dell'autobus vicina all'ingresso e da dove entrano ed escono ogni giorno migliaia di dipendenti. Secondo quanto riferisce Politico un uomo è stato fermato dagli agenti della polizia del Pentagono, non è chiaro se è in vita mentre un agente è stato ferito durante il conflitto a fuoco. Già nel 2020 la fermata del servizio pubblico che porta all'edificio fu chiusa dopo che un uomo fu accoltellato fatalmente sui binari della metropolitana.

sparatoria pentagono 1

FLASH! IL PENTAGONO È IN LOCKDOWN DOPO UNA SPARATORIA A UNA FERMATA DELL'AUTOBUS, VICINA AL QUARTIER GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AMERICANO, A WASHINGTON D.C.. SI SONO SENTITI "MOLTI" SPARI E CI SAREBBE ALMENO UNA PERSONA "A TERRA"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/flash-ndash-pentagono-nbsp-lockdown-dopo-sparatoria-278618.htm

sparatoria pentagono 6 sparatoria pentagono 8 sparatoria pentagono 5 sparatoria pentagono 4 sparatoria pentagono 7

sparatoria pentagono 3 sparatoria pentagono