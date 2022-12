23 dic 2022 16:23

CHE PEZZO DI NERD - IL CO-FONDATORE DI FTX, SAM BANKMAN-FRIED, È STATO RILASCIATO DAL CARCERE CON UNA CAUZIONE DA 250 MILIONI DI DOLLARI (NONOSTANTE LUI ABBIA DICHIARATO DI AVERE 'SOLO' 100MILA DOLLARI IN BANCA) - IN ATTESA DI ESSERE PROCESSATO PER FRODE IN RELAZIONE AL CROLLO DELLA SUA PIATTAFORMA DI TRADING DI CRIPTOVALUTE, IL 30ENNE SARÀ SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO ELETTRONICO - CHI HA PAGATO PER FARLO USCIRE?