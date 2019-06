Barbara Costa per Dagospia

L'ARTICOLO DEL NEW YORK POST SU TRAVIS LONDON E LAPO ELKANN

Guardalo come sgambetta, come si accarezza languido le cosce, e mostra il pacco, su Instagram e su Twitter, l’uomo del momento, Travis London, 31 anni a luglio, newyorkese ma losangelino di nascita, più che newyorchese giramondo. Perché questo interior designer, ma pure chef rinomato, stellina televisiva e mediatica, è stato (dice lui) l’amante di Lapo Elkann, come lo è dello star system. Travis London fa parte di quel jet-set irraggiungibile a noi comuni mortali, fatto di lusso e sfarzo, eleganza e scialo, e marchi di alta moda, e abiti di alta sartoria con TL, il suo monogramma, impresso sui polsini, e ovunque egli voglia.

travis london pizzo nero

Sfoggia la sua vita lussuosa sui social, Travis London, e ci tiene a precisare che lui proviene da una famiglia semplice, di origine afroamericana e messicana, che si è diplomato alla scuola di cucina francese, e niente gli fa perdere la testa quanto i gioielli, specie i diamanti.

Travis fa vacanze in posti esotici e chic, si selfa nudo in spiaggia, o si pavoneggia in biancheria intima di pizzo nero, e mentre ci fa vedere quanto è bravo a "leccare", ci informa che è anti-Trump, obamiamo convinto e inconsolabile, e poi che lui non trova il ragazzo giusto anche se ha le chiappe belle sode e un pene enorme. In posa accanto alla riproduzione di una statua romana, Travis confida che conosce un ragazzo italiano (chi?) col pene altrettanto piccolo, e che ha un grande amore, Andrew, il suo barboncino che mangia dal suo vassoio la colazione che in un hotel a 5 stelle hanno servito a lui, a Travis seminudo, appena uscito dalla doccia, e che sul letto si selfa ammiccante al ricordo della notte passata con chi sa lui.

lapo elkann

Petto depilato, gambe e braccia non sempre, corpo androgino dalla sessualità fluida, in passato il gossip ha accostato Travis London a Rihanna e a una gemella Olsen, come pure a Justin Timberlake, ma è più probabile che per queste celebrità Travis abbia "solo" cucinato uno dei suoi piatti, tutto cibo che non fa ingrassare, perché Travis è cresciuto "segnato" da una madre obesa.

Con Lapo di sicuro si conoscono, ci sono foto postate sulla pagina Instagram di Travis, lui e Lapo il 4 ottobre 2016, pochi giorni dal compleanno del nipote Agnelli, e una foto del 2015, Travis in macchina con Lapo alla guida e al telefono, e la scritta “con L., da Torino a Milano”, quando L., cioè Lapo, sul profilo Twitter di Travis era “a great man, a great friend, and a GREAT lover”.

travis london lapo elkann instagram

Non so voi, ma io non ho ben capito come sono andati i fatti nella versione di Travis, lui pretende 10 milioni di dollari per “danno psicologico”, perché a casa di Lapo a Milano, nel luglio 2018, nei giorni della morte di Sergio Marchionne, loro si sono visti, hanno fatto sesso, poi Lapo non sazio ha chiamato due transessuali – prostitute secondo Travis – e una volta arrivate le due, Lapo ha fatto sesso con una. L’altra trans si sarebbe avvicinata a Travis, gli avrebbe fatto avances non gradite, quindi rifiutate. Dove sta il reato?

travis london a letto

Che c’entra Lapo se tu non hai gradito le "attenzioni" di un’altra persona? Travis specifica che Lapo avrebbe “telefonato alle trans nudo” (embè? È reato telefonare nudi?) “e parlato loro in portoghese” (lingua che Lapo conosce, essendo vissuto anni in Brasile), e che sempre Lapo avrebbe offerto cocaina a tutti (se Lapo è ancora dentro l’inferno della droga, dispiace, e molto, ma non sono affari di Travis, né reato contro di lui: la droga basta rifiutarla).

travis london instagram

Allora, caro Travis, se un anno fa ti sei sentito molestato dalla trans, ricontattala e chiedi a lei i danni, o come credo e lascia intuire l’entourage di Lapo, vorresti rimpinzarti coi soldi che innegabilmente a Lapo non mancano? Reprimendo a stento la curiosità di sapere quale giornale italiano aveva la "bomba Travis London", e non l’ha pubblicata, di questa brutta storia, una cosa è sicura: non si è più liberi di essere ricchi sfondati e farsi un’orgia in santa pace. Che tempi!

lapo elkann 2

