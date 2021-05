CHIUDETE I CANTIERI: IN OLANDA E' STATA COSTRUITA LA PRIMA CASA IN 3D - CI SONO VOLUTE SOLO 120 ORE PER STAMPARE I 24 ELEMENTI IN CEMENTO DA ASSEMBLARE - LA CASA E' GRANDE 94 MQ MA HA ANCORA QUALCHE IMPERFEZIONE, LA TECNICA E' IN VIA DI PERFEZIONAMENTO - LA STAMPA IN 3D POTREBBE RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI ALLOGGI NEI PAESI BASSI, CHE HA BISOGNO DI COSTRUIRE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI NUOVE PER ACCOGLIERE LA POPOLAZIONE IN CRESCITA

Casa stampata in 3D

Una coppia olandese si è trasferita nella prima casa stampata in 3D in Europa, un'abitazione che secondo gli sviluppatori può essere costruita da zero in soli cinque giorni.

La nuova casa di Harrie Dekkers, in pensione, ed Elize Lutz, 70 e 67 anni a Eindhoven, nei Paesi Bassi, è un bungalow di 94 metri quadrati con due camere da letto che ricorda un masso con finestre.

Nonostante le linee curve dei suoi muri di cemento grigio sembrino naturali, in realtà sono il risultato di una tecnologia di costruzione di alloggi all'avanguardia nei Paesi Bassi e in tutto il mondo: sono stati stampati in 3D in una fabbrica vicina. La coppia affitterà la casa per sei mesi per 695 sterline al mese.

Casa stampata in 3D

Per ora, la casa sembra strana con i suoi strati di cemento stampato chiaramente visibili, e alcuni punti in cui i problemi di stampa hanno causato imperfezioni.

Ma in futuro, mentre i Paesi Bassi cercano modi per affrontare una carenza di alloggi cronica, tali costruzioni potrebbero diventare un luogo comune. Il paese ha bisogno di costruire centinaia di migliaia di nuove case in questo decennio per accogliere una popolazione in crescita.

Casa stampata in 3D

La casa è composta da 24 elementi in cemento «stampati» da una macchina che schizza cemento strato su strato. Gli strati danno una consistenza a coste alle sue pareti, dentro e fuori.

La casa - che è il prodotto della collaborazione tra il municipio, l'Università tecnica di Eindhoven e le società di costruzioni, chiamata Project Milestone - è conforme a tutti i codici di costruzione olandesi e il processo di stampa ha richiesto solo 120 ore.

Casa stampata in 3D

La società sta progettando di costruire altre cinque case, affinando le tecniche. Le case future avranno più di un piano.

Il signor Salet ritiene che la stampa 3D possa aiutare a digitalizzare la progettazione e la produzione di case. «Se mi chiedi: "costruiremo un milione di case, come vedi qui?", La risposta è no», ha ammesso.

«Ma useremo questa tecnologia come parte di altre case, per combinarle con strutture in legno o altri materiali? Allora la mia risposta è sì».

