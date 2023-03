1 mar 2023 09:09

COL GREGGIO ALLA GOLA – IL GOVERNO È SPACCATO SULLA CESSIONE DELLA LUKOIL DI PRIOLO AI CIPRIOTI DI GOI ENERGY. IL MINISTRO D’URSO VUOLE CHIUDERE L’AFFARE, MELONI E GIORGETTI SONO MOLTO CAUTI – IL PROBLEMA È CHE DIETRO AL FONDO GUIDATO DA MICHAEL BOBROV ALEGGIANO POSSIBILI LEGAMI CON MOSCA (ANCHE SE I SERVIZI NON HANNO AL MOMENTO “PROVE” UFFICIALI). E GLI STATI UNITI NON VOGLIONO CHE LA QUINTA RAFFINERIA D'EUROPA FINISCA IN MANO A UNA SOCIETÀ CHE, PER WASHINGTON, È SOLO UN PARAVENTO DIETRO CUI SI NASCONDO I RUSSI…