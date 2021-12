COSA NON SI FA PUR DI NON LAVORARE - DOPO QUATTRO ANNI DA FIRST LADY, MELANIA TRUMP NON SA COME OCCUPARE IL PROPRIO TEMPO E SI DÀ ALL’ARTE DIGITALE. L'EX MODELLA HA MESSO IN VENDITA ONLINE, COME "NFT", UN DIPINTO DEI SUOI OCCHI, COMPRENSIVO DI UNA REGISTRAZIONE AUDIO - L’OPERA SARÀ LA PRIMA DI UNA LUNGA SERIE E PARTE DEI PROVENTI DOVREBBE FINIRE IN BENEFICENZA, MA NON È CHIARO IN CHE PERCENTUALE. PIÙ CHE LA CARITÀ, L’OBIETTIVO È IL MARKETING - IL PREZZO È DI...