Estratto dell’articolo di Riccardo Pirrone per www.ilsole24ore.com

riccardo pirrone 3

Sta venendo giù tutto. Fedez è nervoso, Chiara prima piange, poi è serena, poi ammette e si scusa, poi impugna la sentenza, poi parte con i saldi. Sono messaggi troppo contrastanti di chi non sa più che fare. Sembra tutto fatto a caso. Questa task force assoldata per la crisis management sarebbe meglio chiamarla task forse. Certo, se poi, a seguito di un pasticcio come il Pandoro-gate ti consigliano di puntare sul vittimismo e pubblicare un video di ammissione in lacrime che doveva servire ad arginare la situazione e che invece l’ha definitivamente affossata, allora il problema diventa irrecuperabile. Negare, negare e ancora negare: è questa la regola.

chiara ferragni e i biscotti oreo 3

[…] Ammettendo pubblicamente di aver sbagliato, anche coloro che fino a quel momento le credevano sulla parola hanno smesso di farlo. Qualcuno accetterà le scuse, ma la maggior parte non lo farà. […]

non basteranno due foto della figlia Vittoria per far tornare tutti i brand che se ne stanno andando a gambe levate, preoccupati a loro volta di una crisi reputazionale. […]

Ma come si risale una volta toccato il fondo? Serve un cambio di rotta totale, bisogna difendersi attaccandosi.

riccardo pirrone 2

Chiara, ho io la soluzione. Crea una maglietta con la scritta “TRUFFATRICE”, che poi sarebbero le parole scritte da un vandalo sulla vetrina del tuo negozio. Rispondi all’attacco attaccandoti. Le settimane della moda sono alle porte: immagina Versace che ti fa sfilare indossando una maglia con la scritta “BANDITA”. Sarebbe un coup de theatre. La gente dirà: “Tutto sommato, che ha fatto lei per meritarsi questa gogna”, mettendoti a paragone di altri personaggi che commettono reati molto più gravi.

chiara ferragni

Nessuno potrebbe più accusarti, anche perché saresti tu la prima a farlo, a riconoscere il problema e a giocarci sopra. Ne usciresti trionfante: depotenzi le offese e riaffermi il tuo brand. Certo, ci vuole coraggio, ma la moda è coraggio e, come ti ha creata, ti salverà. Ma, Chiara, attenzione a utilizzare questa idea senza avvisarmi, perché io e la mia avvocata siamo pronti.

* Pubblicitario & Presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager

