31 gen 2021 18:42

COMPLOTTISTI DOVE SIETE? – L’UNIONE EUROPEA HA FINANZIATO CON RICCHE SOVVENZIONI IL FAMIGERATO LABORATORIO CINESE DI WUHAN, DOVE SI STUDIAVANO I VIRUS COME IL COVID-19 – IL “DAILY MAIL” PARLA DI 100MILA STERLINE IN “GRANTS” DAL 2015, IN REALTÀ IL CONTO SALE A 700MILA EURO DAL 2004 – LA BEFFA? ESATTAMENTE UN ANNO FA, QUANDO IL VIRUS CINESE ERA GIÀ IN ITALIA, È PARTITO IL PROGETTO “EVA GLOBAL”, CHE STANZIA ALTRI…