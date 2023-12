CON LA CONTROFFENSIVA CHE ARRANCA, L’UNICA COSA CHE PUÒ FARE ZELENSKY È PROVARE A DISTRARRE L'ESERCITO DI PUTIN – IL CREMLINO CONFERMA CHE UN ATTACCO MISSILISTICO DI KIEV HA DANNEGGIATO UNA NAVE RUSSA NELLA BASE DI FEODOSIA, IN CRIMEA. IL PRESIDENTE UCRAINO RINGRAZIA L’AERONAUTICA PER L’ATTACCO - INTANTO IL MINISTRO DELLA DIFESA DI MOSCA, SERGEI SHOIGU, FA IL GRADASSO: “NEL 2023 ABBIAMO RAGGIUNTO IL NOSTRO OBIETTIVO: INTERROMPERE LA CONTROFFENSIVA…”

Nave russa Novocherkassk distrutta da un attacco ucraino in Crimea

MOSCA CONFERMA, NAVE DANNEGGIATA IN RAID UCRAINO IN CRIMEA

(ANSA) - Mosca conferma che nell'attacco missilistico ucraino della scorsa notte al porto di Feodosia, in Crimea, è stata danneggiata la nave da sbarco Novocherkassk. Lo scrive l'agenzia russa Tass, che in precedenza aveva scritto che l'attacco aveva provocato un morto e 2 feriti.

Le autorità russe in Crimea, citate dalla Tass, aggiungono che le finestre di sei edifici sono andate in frantumi e che ha riportato danni anche la locale stazione ferroviaria. I residenti negli edifici danneggiati sono stati trasferiti altrove, si legge ancora

ZELENSKY RINGRAZIA L'AERONAUTICA PER L'ATTACCO A NAVE IN CRIMEA

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato l'aeronautica ucraina per l'attacco contro la nave da guerra russa in Crimea. "Sono grato alla nostra aeronautica militare per l'imponente rifornimento della flotta sottomarina russa del Mar Nero con un'altra nave.

Gli occupanti non avranno un solo posto pacifico in Ucraina", ha scritto su Telegram, lasciando intendere sarcasticamente che l'imbarcazione sia stata affondata. Mosca ha ammesso di aver subito danni alla nave da sbarco Novocherkassk per l'attacco ucraino.

SHOIGU, RAGGIUNTO OBIETTIVO 2023 DI BLOCCARE CONTROFFENSIVA

esplosione nella base navale russa di Feodosia

(ANSA) - Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha dichiarato che le forze di Mosca hanno "raggiunto con successo l'obiettivo principale dell'operazione militare speciale per il 2023 di interrompere la controffensiva ucraina". Lo riporta la Tass.

Parlando in una teleconferenza con gli alti comandanti militari russi, Shoigu ha affermato che "l'esercito russo migliora costantemente le sue posizioni espandendo il controllo su più aree in tutte le direzioni. Abbiamo fatto progressi costanti nel raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale".

