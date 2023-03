24 mar 2023 18:21

IL CRIMINE FA AUDIENCE - GLI ANNI DI LATITANZA E LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO DIVENTERANNO UNA MINISERIE IN DUE PUNTATE REALIZZATA DAL PRODUTTORE PIETRO VALSECCHI PER LA SUA NUOVA SOCIETÀ “ITALENT” - LA FASE DI SCRITTURA CON PASQUALE SCIMECA È IN UNO STATO AVANZATO E LA SERIE ARRIVERÀ SUGLI SCHERMI A INIZIO 2024 – IL PRODUTTORE: “ABBIAMO GIÀ INDIVIDUATO IL PROTAGONISTA, MA LO ANNUNCERÒ QUANDO AVRÀ FIRMATO. SIAMO PRONTI A GIRARE IN ESTATE…”