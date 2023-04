DOVE CE L’AVRÀ IL BIGLIETTO? – A VENEZIA UN UOMO S'E' MESSO AD ASPETTARE IL VAPORETTO SUL PONTILE DI SAN STAE COMPLETAMENTE NUDO! – CHI ERA ALLA GUIDA DELLA BARCA HA DECISO DI SALTARE LA FERMATA PER EVITARE CHE L’UOMO CON L’AUGELLO IN VISTA POTESSE CREARE PROBLEMI A BORDO – LA CONVERSAZIONE TRA GLI ADDETTI AL VAPORETTO: “NON POSSIAMO FARLO SALIRE, DOVE VUOI CHE ABBIA I DOCUMENTI?” - CON L'ARRIVO DEI TURISTI VENEZIA SI STA TRASFORMANDO IN UN CIRCO DI ESIBIZIONISTI...

Estratto dell’articolo di Paolo Pradolin per www.lavocedivenezia.it

UOMO NUDO ASPETTA IL VAPORETTO A VENEZIA

Venezia, lunedì notte. Il vaporetto scivola placidamente sull’acqua e si avvicina all’accosto al pontile di San Stae. All’improvviso una sagoma avvistata dalla cabina di pilotaggio comincia a prendere forma , il vaporetto rallenta: “Capitano, ma quello è un uomo completamente nudo…”.

Ed è vero. Nei pochi secondi che separano dall’attracco bisogna decidere cosa fare: potrebbe essere una persona disturbata che poi provoca pericolo per sé, per gli altri passeggeri, o per l’equipaggio. Saggiamente viene così deciso di “saltare” la fermata, anche in considerazione del fatto che, per l’orario notturno, la decisione non porterà disagio ad altri viaggiatori. Anche nel pontile, a parte il soggetto esibizionista completamente nudo, non c’era nessuno che attendeva di imbarcarsi.

venezia turisti

Il tutto viene diligentemente riportato nel diario di bordo: “Omessa fermata di San Stae causa presenza in pontile di un uomo completamente nudo, per evitare che provasse a salire a bordo…” scrivono gli addetti Actv nel verbale.

Giustamente, anche perché la posa che sfoggiava il soggetto senza vestiti non faceva presumere niente di buono: Mani dietro la schiena, ostentava la sua nudità come fosse una sfida con una sorta di espressione sardonica in faccia. […]

Venezia continua a soffrire di questa strana sindrome per cui molte tra le persone che arrivano sono veri e propri degenerati che non pensano a visitare le bellezze della città, ma pensano a come “lasciare un segno” […]

TURISTI VENEZIA

E poi come non citare la frase che fa veramente da cappello alla vicenda dell’esibizionista nudo nel pontile Actv di San Stae: “Capitano… No podemo farlo salire a bordo… come fago mi a farghe el controllo… ‘Abbonamenti e biglietti, prego…’ e ‘me daga un documento…’ dove vollo che li gabbia…?”