FEDEZ NON HA DIFFAMATO PIETRO MASO – IL GIP DI ROMA HA ARCHIVIATO L’INDAGINE SUL RAPPER, CHE NEL BRANO “NO-GAME FREESTYLE” HA CITATO LA VICENDA PROCESSUALE DI MASO (TORNATO LIBERO NEL 2015 DOPO AVER SCONTATO 30 ANNI PER AVER UCCISO I GENITORI) – PER IL GIUDICE, “LA CREAZIONE ARTISTICA NON È OFFENSIVA” - IL PASSAGGIO INCRIMINATO: “FLOW DELICATO, PIETRE DI RASO, SALUTI A FAMIGLIA DA PIETRO MASO, LA VITA TI SPRANGA SEMPRE A TESTA ALTA…” - VIDEO