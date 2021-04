QUANTI FIGLI ILLEGITTIMI HA LASCIATO IN GIRO PER IL MONDO IL DUCA DI EDIMBURGO?

Kitty Kelley - i segreti della corona

OLTRE ALLA CORONA ELISABETTA PORTA CON PARI DIGNITÀ IL PESO DI UN CESTO DI CORNA. ELISABETTA HA SPOSATO FILIPPO PER AMORE MA NON HA MAI PRETESO FEDELTÀ: "CAPISCE IL SUO DESIDERIO DI INDIPENDENZA", "GLI LASCIA I SUOI SPAZI", "VEDE MA NON VUOLE SAPERE". IL PRINCIPE CONSORTE AVREBBE INCOMINCIATO A TRADIRE L'AUGUSTA MOGLIE SUBITO DOPO IL MATRIMONIO: NEL 1948, QUANDO ELISABETTA ERA INCINTA DEL PRIMOGENITO CARLO, LUI IN APPARENZA SALTAVA ALLEGRO LA CAVALLINA CON L'ATTRICE-CANTANTE PAT KIRKOOD

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/oltre-corona-elisabetta-porta-pari-dignit-peso-cesto-108125.htm

regina elisabetta principe filippo 3

SUI PRESUNTI FIGLI ILLEGITTIMI DI FILIPPO

da: “I segreti della Corona” di Kitty Kelley - Edizioni Sperlling & Kupfer, 1998

(libro proibito in Gran Bretagna che ha fatto il giro del mondo).

Elisabetta, arrivata vergine al matrimonio, era la coccolata e protetta figlia di genitori puritani, mentre Filippo, figlio di genitori separati, era stato tirato su da parenti che avevano risentito di un’atmosfera di decadenza e amoralità.

principe filippo con penny romsey nel 1975

Elisabetta era cresciuta con il confortante profumo della cera vergine e delle rose fresche del palazzo, mentre Filippo aveva dovuto abituarsi all’odore di naftalina di vestiti presi a prestito sistemati in scatoloni e logore valigie fatti e disfatti in tutta fretta…

Poco istruita, lei non aveva mai frequentato una scuola e aveva fatto solo qualche ora di lezioni private di storia inglese e araldica… Sapeva poco o nulla del mondo della natura, al di là di cani e cavalli. Non amava la poesia, con l’eccezione dei versi di Kipling e Tennyson. L’unica poesia che conosceva a memoria erano i versi infantili di “They’r changing guards at Buckingham Palace..” (una nenia per bambini, ndr).

helen cordet con i figli

“Non riuscii mai a trasmetterle la passione per la poesia moderna” disse la sua governante, Marion Crawford “Ohh basta Crawfie!” m’interrompeva quando le leggevo i versi di qualche poeta moderno. “Non capisco una parola. Che cosa stai cercando di dire?”

Lontana da corte Elisabetta si rendeva conto della propria educazione carente. Una volta chiese se Dante era un cavallo, perché non aveva mai sentito parlare del poeta medievale. “No, non è un cavallo”, fu la risposta “Allora chi è, un fantino?” domandò….

HELENE CORDET 2

Quando Elisabetta e Filippo ricevettero la laurea ad honorem in legge dall’Università di Londra lei si espresse con umiltà: “ Non abbiamo mai conosciuto un’università dall’interno..” disse. Un regale eufemismo.

Il libro si dilunga poi sulle molteplici avventure di Filippo sia prima che durante il matrimonio con Elisabetta e dei suoi presunti figli illegittimi.

Nel 1989, i continui pettegolezzi sui presunti figli illegittimi di Filippo spinsero Max, il figlio di Helene Cordet (una fiamma di Filippo, ndr) a rilasciare una dichiarazione pubblica nella quale sosteneva che il suo vero padre, Marcel Boisot, viveva a Parigi e che le illazioni risalivano agli anni dell’infanzia quando Filippo e sua madre avevano trascorso molto tempo insieme.

Comunque sua madre ammise che Filippo pagava la retta di Max alla scuola Gordonstoun.

max boisot helen cordet

Ha dichiarato un compagno di classe di Max, James Bellini: “Sono stato a Cambridge con lui e a quel tempo tutti pensavamo che Max fosse uno dei bastardi di Filippo.. Ne parlavamo di continuo. Gordonstoun, dove Max era stato prima di Cambridge, era la stessa scuola in Scozia dove aveva studiato Filippo e dove poi hanno studiato i suoi figli Carlo, Andrea e Edoardo.

E Filippo era anche padrino di Max, la soluzione tradizionale adottata dai reali per sostenere i propri figli illegittimi. E’ il loro modo di offrire alla prole bastarda un debole legame con gli ambienti Reali. Esaminiamo con attenzione i padrini e le madrine reali dell’aristocrazia e scopriremo i figli e le figlie bastardi della monarchia..”

principe filippo e la regina elisabetta

E passiamo al subito dopo il matrimonio tra Filippo ed Elisabetta:

A distanza di pochi mesi dal loro matrimonio il principe Filippo si lamentò dell’insaziabile appetito sessuale della giovane moglie. “Non riesco a farla uscire dal mio letto” disse “ E’ sempre lì. Mi sta facendo ammattire!”.

pat kirkwood

Pronunciò queste parole nel 1948, durante un viaggio nel sud della Francia. Lui era in compagnia del cugino David, marchese di Milford Haven, suo testimone di nozze e carissimo amico; Per l’occasione avevano trovato una sistemazione nell’appartamento di Montecarlo di un amico inglese, che ospitava loro e altri membri della nobiltà in visita.

La lamentela di Filippo lasciò interdetti tutti i presenti, compreso suo cugino, che lo criticò di fronte agli altri ospiti per la mancanza di riservatezza. L’episodio fu poi ricordato dalla duchessa di Leeds anche lei presente a Montecarlo. La figlia del duca di Leeds sposò poi il cronista mondano Nigel Dempster del ‘Daily Mail’ (ndr. Grazie a questo legame si tratta del cronista maggiormente informato sulla famiglia reale inglese).

il principe filippo e la regina elisabetta ballano durante una visita in canada

Filippo venne poi perdonato quando da corte arrivò l’annuncio che la principessa Elisabetta annullava gli impegni presi per i prossimi sei mesi. Il messaggio stava a significare che era incinta. Secondo il biografo Anthony Holden bisognava leggere tra le righe per capire che era incinta in quanto il decoro reale proibiva di usare parole esplicite. Non fu possibile poi scrivere o trasmettere ufficialmente il fatto che il bambino veniva allattato dalla madre in quanto c’era un esplicito riferimento al seno della regina. Cosa impensabile.

Il biografo allora domandò: “Posso scrivere: La principessa si è occupata direttamente dell’alimentazione del bambino?” No. Fu vietato. La regina aveva insistito per dare alla luce il figlio nel suo appartamento a Buckingham Palace “Voglio che mio figlio nasca nella mia camera, tra le cose che conosco” aveva detto.

regina elisabetta principe filippo

E la governante ricordava come da piccola amasse dire:” Da grande avrò un sacco di mucche, cavalli e bambini”. Crawfie non riusciva a credere che stesse per avere un bambino “Sei spaventata Lilibet?” le chiese. Elisabetta le rispose che non vedeva l’ora di vivere quell’esperienza. In fin dei conti siamo nate per questo” dichiarò.

PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN

Nel tempo Crawfie decise di concedere gli estratti di un suo manoscritto al “Ladie’s Home Journal’ intitolato “Le principessine” e anche di lasciare la famiglia reale perché non avevano più bisogno di lei. Entrambe le cose vennero considerate imperdonabili. Più di tutto il fatto che lasciasse il posto.. La regina dette a Crawfie della traditrice e non parlò mai più di lei. Quando nel 1988 Crawfie morì, all’età di 78 anni, nessun membro della famiglia reale presenziò alle sue esequie, né scrisse due righe di condoglianze, né mandò un mazzo di fiori.

il principe filippo esce dall'ospedale 5 helene cordet principe filippo principe filippo principe filippo sfancula il fotografo 2 la morte del principe filippo instagram famiglia reale comunicato morte principe filippo al cancello di buckingham palace principe filippo nel 1951 comunicato della regina sulla morte del principe filippo buckingham palac e principe filippo regina elisabetta il principe filippo con la madre alice battenberg helene cordet 1 diana e il principe filippo 4 filippo nella royal navy tweet sulla morte del principe filippo meme sulla morte del principe filippo tweet sul principe filippo filippo su una barca costruita nel 1936 il principe filippo 5 filippo a gordonstoun durante un campionato di atletica leggera filippo nel 1935 filippo alle prese con lo sci nautico nel 1951 filippo nel 1945 a bordo della hms valiant filippo partecipa al matrimonio di sua sorella nel 1931 i genitori di filippo la principessa alice e il principe andrea di grecia il principe filippo 6 principe filippo 3 king edward vii hospital 1 il principe filippo duca di edimburgo 23 il principe filippo duca di edimburgo 24 il principe filippo duca di edimburgo 8 il principe filippo duca di edimburgo 21 il principe filippo duca di edimburgo 4 il principe filippo e l arcivescovo di malta il principe filippo duca di edimburgo il principe filippo 3 il principe filippo 4 il principe filippo e il principe carlo 9 il principe filippo e il principe carlo 8 il principe filippo e il principe carlo 7 principe filippo 4 principe filippo 2 principe filippo e harry 4 il principe filippo con harry principe filippo e harry 2 principe filippo e harry 5 principe filippo e harry 3 il principe filippo e il principe carlo 2 principe filippo e harry 6 principe filippo, harry, meghan 4 il principe carlo filippo con la famiglia principe filippo 2 il principe filippo e il principe carlo 1 il principe filippo e il principe carlo 3 la regina elisabetta e il principe filippo 2 il principe filippo e il principe carlo 6 king edward vii hospital 2 king edward vii hospital 4 la regina elisabetta, il marito e i figli la regina elisabetta e il principe filippo il principe filippo e il principe carlo 5 il principe filippo e il principe carlo 4 king edward vii hospital ironia sul principe filippo il principe filippo e william il principe filippo kate middleton e il principe filippo la regina e il principe filippo re filippo e elisabetta del belgio il principe filippo e la principessa anna la regina elisabetta, il marito filippo e i figli la principessa anna a il principe filippo il principe filippo e la figlia anna la regina elisabetta e il principe filippo la regina elisabetta e il principe filippo 1 principe filippo 1 principe filippo 5 IL PRINCIPE CARLO DOPO LA VISITA AL PADRE FILIPPO IN OSPEDALE famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle pat kirkwood helen cordet pat kirkwood helene cordet susan barrantes il principe filippo padrino la regina elisabetta, principe filippo con carlo e anno nel 1951

