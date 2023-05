24 mag 2023 12:19

FINALMENTE QUALCUNO SI RICORDA QUANTO GRANDE SIA STATA NINA SIMONE - QUATTRO ARTISTI STATUNITENSI HANNO ORGANIZZATO UN'ASTA DI OPERE D'ARTE E UN GALA A NEW YORK PER PRESERVARE E RESTAURARE LA CASA DI NINA SIMONE IN NORTH CAROLINA, RIUSCENDO A RACCOGLIERE QUASI 6 MILIONI DI DOLLARI - I QUATTRO HANNO ACQUISTATO L'ABITAZIONE DOVE È CRESCIUTA LA LEGGENDA DELLA MUSICA SOUL NEL 2017 PER 95 MILA DOLLARI E DA ALLORA HANNO LAVORATO PER RACCOGLIERE FONDI PER TRASFORMARLA IN…