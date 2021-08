NON CHIP RESTA CHE PIANGERE - VOLKSWAGEN COME STELLANTIS: FABBRICHE CHIUSE E PRODUZIONE FRENATA PER MANCANZA DI MICROPROCESSORI - DURANTE IL LOCKDOWN LE AZIENDE CHE LI FABBRICANO HANNO SPOSTATO LA LORO VENDITA VERSO IPHONE, COMPUTER E ALTRI DEVICE CHE NELLA FASE ACUTA DEL CORONAVIRUS HANNO VISTO UN'IMPENNATA DELLA DOMANDA: COSÌ L'INDUSTRIA AUTOMOTIVE MONDIALE È RIMASTA FREGATA E NON SEMBRA CHE L'EUROPA SI STIA ATTREZZANDO PER TROVARE UN RIMEDIO...