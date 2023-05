20 mag 2023 11:14

FLASH! IL NECROLOGIO DI LUCA GUADAGNINO PER HELMUT BERGER È UN PIZZINO ALLA FAMIGLIA VISCONTI: “ERI NOBILE TU, NON LUI E LORO CHE TI SPUTARONO E, GELIDI, TI TOLSERO TUTTO. - TUTTO”. E ORA CHE TE NE VAI LÀ DOVE SEI VENUTO: SUL CACHEMIRE, IN UNA INFINITA PARTOUZE POPOLATA SOLO DA ESSERI MERAVIGLIOSI. COME TE, ADORATO HELMUT”