GRANDE MELA, GRANDI PORTAFOGLI - NEW YORK È LA CITTÀ CON PIU' "PAPERONI" DEL MONDO: I RICCONI CHE LA POPOLANO HANNO UN PATRIMONIO TOTALE DI OLTRE 3MILA MILIARDI DI DOLLARI (PIU’ DELLA MAGGIOR PARTE DEI PRINCIPALI PAESI DEL G20) – AL SECONDO POSTO C’E’ LA BAY AREA CALIFORNIANA, CHE NEGLI ULTIMI 10 ANNI HA REGISTRATO UN AUMENTO DELL’82% NELLA SUA POPOLAZIONE MILIONARIA, MENTRE TOKYO, PER ANNI IN CIMA ALLA CLASSIFICA, SCIVOLA AL TERZO POSTO – LE UNICHE CITTA’ ITALIANE PRESENTI NEL “WEALTHIEST CITIES REPORT” SONO…

Quali sono le città più ricche del mondo? […] gli Stati Uniti guidano la top ten delle metropoli per Paperoni, con 11 città nella Top 50, inclusa New York City che si piazza al primissimo posto. Ecco la fotografia della classifica mondiale 2024 del Wealthiest Cities Report che viene pubblicato annualmente dagli specialisti in “migrazione della ricchezza” Henley & Partners (in collaborazione con New World Wealth).

La ricchezza totale detenuta dai residenti della Grande Mela supera ora i 3 mila miliardi di dollari – una ricchezza superiore alla ricchezza totale detenuta nella maggior parte dei principali paesi del G20 – . Oggi ben 349.500 milionari, 744 cent-milionari […] e 60 miliardari vivono nella patria di Sex & the city.

Subito al secondo posto, c'è la Bay Area della California settentrionale, che […] ha goduto di uno dei tassi di crescita della ricchezza più alti del mondo, aumentando la sua popolazione milionaria di un 82% negli ultimi dieci anni, e ora ospita 305.700 milionari, 675 cent-milionari e 68 miliardari.

SE TOKYO CALA SINGAPORE SALE

Tokyo che dieci anni fa guidava la classifica delle città più ricche, ha subito un calo del 5% nella popolazione residente di individui con patrimoni elevati (HNWI) negli ultimi dieci anni, e ora si trova solo al terzo posto con appena 298.300 milionari. La città-stato di Singapore è salita di due posizioni fino al quarto posto nella classifica mondiale grazie a un impressionante aumento del 64% di milionari negli ultimi 10 anni e sembra destinata a spodestare molto presto Tokyo come la città più ricca dell'Asia. […]

LONDRA STA CADENDO

Londra, che è stata la città più ricca del mondo per molti anni, continua a scendere nella classifica, e ora si trova al quinto posto con solo 227.000 milionari, 370 cent-milionari e 35 miliardari – un calo del 10% negli ultimi dieci anni. Al contrario, Los Angeles, che ospita 212.100 milionari, 496 cent-milionari e 43 miliardari, è balzata di due posizioni in un periodo di 10 anni fino al sesto posto e ha goduto di una notevole crescita del 45% nella sua popolazione benestante. Parigi, la città più ricca dell'Europa continentale, mantiene il settimo posto nella classifica con 165.000 milionari residenti, mentre Sydney sale all'ottava posizione dopo aver registrato una crescita della ricchezza eccezionalmente forte negli ultimi 20 anni.

L’ITALIA IN CLASSIFICA CON ROMA E MILANO

Nella classifica mondiale Milano e la Lombardia sono al quattordicesimo posto con 104 mila milionari mentre Roma e il Lazio sono al venticinquesimo con 57 mila milionari[…]

IL BOOM MILIONARIO DELLA CINA

La Cina ha ormai una presenza delle 50 città più ricche con 5 metropoli della Cina continentale nella lista e 7 città se si contano Hong Kong (con 143.400 milionari) e Taipei (30.200). Pechino (125.600 milionari) entra nella Top 10 per la prima volta dopo una crescita del 90% della sua popolazione milionaria negli ultimi dieci anni, e sebbene Hong Kong sia scesa di quattro posizioni nell'arco di 10 anni fino al 9° posto della classifica, Shanghai (123.400), Shenzhen (50.300), Guangzhou (24.500) e Hangzhou (31.600) hanno tutte registrato aumenti significativi della loro popolazione milionaria.

Passando al Medio Oriente, Dubai si aggiudica il titolo di città più ricca della regione, con una crescita impressionante del 78% della sua popolazione milionaria negli ultimi 10 anni. Attualmente classificata come la 21 a città più ricca del mondo, l'ultra moderno magnate della ricchezza ha molte probabilità di entrare nella Top 20 nei prossimi anni, e sebbene Abu Dhabi, la capitale ricca di petrolio degli Emirati Arabi Uniti, non sia ancora riuscita a raggiungere un posto nella classifica Top 50, i tassi di crescita superiori al 75% ne fanno un probabile contendente in futuro. […]