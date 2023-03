LA GUERRA IN DIRETTA – VIDEO: UN DRONE RIPRENDE DALL’ALTO L’ASSALTO DEI MILITARI UCRAINI A UNA TRINCEA RUSSA NEL DONBASS. NEL FILMATO SI VEDE UN CINGOLATO SPARARE CON UNA MITRAGLIATRICE PESANTE CONTRO I SOLDATI RUSSI CHE PROVANO A RIPARARSI - DOPO LA PIOGGIA DI PROIETTILI I MILITARI UCRAINI SCENDONO E CONQUISTANO LA TRINCEA SPARANDO CON UN LANCIAMISSILI…

SOLDATI UCRAINI ASSALTANO UNA TRINCEA NEL DONBASS 2

Un drone ha filmato l’attacco contro una trincea russa nel Donbass, mostrando in presa diretta la ferocia dei combattimenti. È una delle battaglie in corso per la conquista di Bakhmut. Gli ucraini mandano all’assalto un cingolato americano M113 che spara con una mitragliatrice pesante: si vedono i soldati di Mosca cercare di ritirarsi sotto i proiettili.

SOLDATI UCRAINI ASSALTANO UNA TRINCEA NEL DONBASS 1

Poi dal veicolo scende una squadra di fanti ucraini, che lancia un razzo e poi entra nella trincea per espugnarla. Nella seconda parte interviene un tank T72 che apre il fuoco con il cannone contro i russi. Le immagini all’inizio sono confuse. Poi il tank arriva nella stessa trincea geometrica e spara ad alzo zero. Il drone ingrandisce la posizione in cui i russi si sono barricati, tentando di proteggersi sotto alcuni tronchi mentre intorno a loro esplodono le raffiche delle mitragliatrici. […]

SOLDATI UCRAINI ASSALTANO UNA TRINCEA NEL DONBASS 4 SOLDATI UCRAINI ASSALTANO UNA TRINCEA NEL DONBASS 3