HARRY E MEGHAN PARTECIPERANNO ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO? IL PRINCIPE AVREBBE DETTATO SEI CONDIZIONI PER ESSERE A LONDRA IL PROSSIMO 6 MAGGIO, MA NON È CHIARO SE BUCKINGHAM PALACE ABBIA INTENZIONE DI CEDERE – OLTRE AL FATTO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE IL COMPLEANNO DI ARCHIE, IL DUCA VORREBBE AVERE LA SCORTA DI SCOTLAND YARD - PARE CHE ABBIA CHIESTO UN INCONTRO CON IL PADRE E IL FRATELLO, MA…

Estratto dell'articolo di Nicola Bambini per www.vanityfair.it

principe harry e meghan markle

Sei punti cruciali, che potrebbero determinare la presenza o il forfait dei Sussex all’incoronazione di Carlo III. Stando alla ricostruzione del Daily Record, infatti, la decisione del principe Harry e Meghan Markle di volare a Londra il prossimo 6 maggio, sarebbe subordinato allo scioglimento di sei nodi.

Su tutti, spicca il tema del compleanno di Archie. […] «Harry e Meghan vorrebbero che la ricorrenza, seppur all’interno di un giorno così importante per la monarchia inglese, venga in qualche modo riconosciuta», ha rivelato un fonte a OK! Magazine. «Che non si perda e venga quindi considerato nell’organizzazione dei piani». […] Pare - ma non esistono conferme - che i due baby Sussex non siano stati invitati all’evento in chiesa perché considerati troppo piccoli. […]

principe harry re carlo

l’intera famiglia difficilmente troverà il posto sul balcone di Buckingham Palace. Già durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, infatti, non c’erano in quanto si sono dimessi da membri senior di casa Windsor. «Vorrebbero poter salutare la folla con il resto della royal family», ha riportato un insider.

principe harry meghan markle

Il condizionale, anche in questo caso è quanto mai d’obbligo. Altrettanto incerto è se arriverà una sentenza riguardo al procedimento legale che il principe Harry ha azionato per riavere a Londra la protezione di Scotland Yard […]

RE CARLO

Infine due argomenti che nelle ultime settimane sono finiti più volte sotto i riflettori: la residenza a Frogmore Cottage, dalla quale ai Sussex è stato recentemente chiesto di traslocare ma che potranno comunque utilizzare qualora decidano di presentarsi all’incoronazione, e il tanto atteso incontro faccia a faccia, che Harry avrebbe chiesto al padre e al fratello per tentare di fare chiarezza ma non è mai andato in scena. «C’è molto da discutere», ha detto Harry a ITV. «Spero siano disposti a sedersi e parlare». Il tempo, ormai, sta per scadere.

il nuovo stemma di re carlo re carlo re carlo iii re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton re carlo principe harry e meghan markle 1 documentario harry e meghan 31 documentario harry e meghan 22 documentario harry e meghan 19 documentario harry e meghan 18 documentario harry e meghan 30 documentario harry e meghan 34 documentario harry e meghan 35 documentario harry e meghan 8 principe harry e meghan markle 2