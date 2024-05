INFILANO LA TELECAMERA NELLE MUTANDE DI KEVIN SPACEY - L'ATTORE SI SCAGLIA CONTRO L'EMITTENTE BRITANNICA "CHANNEL 4", CHE MANDERA' IN ONDA UNA DOCUSERIE CON INTERVISTE AGLI UOMINI CHE, DAL 2017, HANNO ACCUSATO SPACEY DI AVER COMMESSO ABUSI SESSUALI GAY: "UN TENTATIVO DISPERATO DI FARE ASCOLTI" - IL VOLTO DI "HOUSE OF CARDS", ASSOLTO PIENAMENTE DA QUELLE ACCUSE L'ANNO SCORSO, HA RACCONTATO DI AVER CERCATO DI CONTATTARE IL NETWORK INGLESE "PER REPLICARE AD ACCUSE CHE RISALGONO A 48 ANNI FA E DI DARMI INFORMAZIONI SUFFICIENTI PER..."

(ANSA) - "Un tentativo disperato di fare ascolti". Kevin Spacey punta il dito contro Channel 4, il network inglese che il 6 e 7 maggio manderà in onda 'Kevin Unmasked', docuserie in due puntate con interviste agli uomini che hanno accusato l'attore, dal 2017, di aver commesso abusi sessuali gay. Spacey è stato assolto pienamente da quelle accuse l'anno scorso.

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 7

"È da una settimana che chiedo a Channel 4 di darmi un po' più di sette giorni per replicare ad accuse contro di me che risalgono a 48 anni fa e di darmi informazioni sufficienti per indagare su quelle questioni", ha scritto l'attore di House of Cards sui social, aggiungendo che l'emittente si è rifiutata e sottolineando che lui non se ne starà a guardare e non si sottoporrà agli attacchi di un network "che sta morendo". Ha concluso dicendo che si tratta di "un documentario di parte, nel tentativo disperato di far salire gli ascolti". "Spacey Unmasked sarà trasmesso il 6 e 7 maggio - ha replicato il network in una dichiarazione a Variety - Kevin Spacey ha avuto opportunità a sufficienza per rispondere".

