ITALIA CORNUTA E FELICE - A "I LUNATICI" IL RACCONTO DI UN MARITO CHE HA ACCOMPAGNATO LA MOGLIE A TROMBARE CON UN ALTRO UOMO

C'è un programma che sta diventando un vero e proprio culto per tutti quelli che di notte non vogliono o non riescono a dormire. Si chiama 'I Lunatici' e va in onda dal lunedì al venerdì notte su Rai Radio2.

I conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dalla mezzanotte alle quattro aprono le linee, improvvisano e parlano con tutti gli ascoltatori che chiamano, veri protagonisti della trasmissione.

Di recente ha fatto molto scalpore la telefonata di Dario da Vicenza. L'uomo, 65enne, ha raccontato una storia molto particolare: "Sono sposato con una donna di 35 anni, ci amiamo molto ed abbiamo un figlio di 4 anni. Mentre cercavamo dei mobili per la sua cameretta, un uomo ha iniziato a corteggiarla, scherzando, poi le ha infilato nella borsetta un foglietto con il suo numero di telefono. Lei mi ha raccontato tutto, si sono sentiti, e questo qui l'ha invitata in albergo per una notte di sesso.

Lei mi ha chiesto di accompagnarla e di aspettarla fuori, nel parcheggio. Io l'ho fatto. Sono stati insieme due ore e quando è scesa mia moglie mi ha raccontato di aver fatto l'amore con quell'uomo. Voleva provare questa esperienza perché nella vita, sessualmente parlando, ha conosciuto solo me. Sono stato felice di accompagnarla e che non mi abbia tenuto nascosto nulla. Non è forse il mio il vero amore? Lei ora ha detto che non mi tradirà più ma che è stata felice di essersi tolta la curiosità"