“TU VUOI UCCIDERCI TUTTI, NON CI HAI MASSACRATO ABBASTANZA? NON SONO MORTI ABBASTANZA CITTADINI ISRAELIANI?

IL VIDEO DELLE TRE DONNE OSTAGGIO DI HAMAS CHE ATTACCANO NETANYAHU

HAMAS DIFFONDE VIDEO DI TRE DONNE OSTAGGIO

Da https://tg.la7.it/

il video delle tre donne ostaggio diffuso da hamas

Hamas ha diffuso poco fa un video di tre donne prese in ostaggio a Gaza. Nel video gli ostaggi criticano il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e chiedono la liberazione: "Tu ci uccidi, tu vuoi ucciderci tutti, non ci hai abbastanza massacrato? Non sono morti abbastanza cittadini israeliani? Liberaci adesso, libera i loro cittadini, libera i loro detenuti" ha detto una delle tre donne in ostaggio rivolgendosi al premier israeliano. "Liberaci tutti, facci tornare dalle nostre famiglie adesso, adesso!", ha poi urlato la donna. Il filmato è stato diffuso dagli account di Hamas sui social media.

LE TV DI ISRAELE NON DIFFONDONO IL VIDEO DEGLI OSTAGGI

il video delle tre donne ostaggio diffuso da hamas 1

(ANSA) - Le reti televisive nazionali israeliane si astengono per ora dal rilanciare il video prodotto da Hamas che mostra un appello accorato a Netanyahu di tre donne tenute in ostaggio a Gaza. ''Si tratta di guerra psicologica di Hamas e dunque non è opportuno rilanciarla'', ha osservato un giornalista delle televisione pubblica Kan. Le emittenti, finora, mostrano solo una inquadratura delle tre donne, accompagnata da un testo informativo di spiegazione.

il video delle tre donne ostaggio diffuso da hamas