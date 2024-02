14 feb 2024 16:01

“IL DIRITTO ALLA DIFESA NON PUÒ GIUSTIFICARE QUESTA CARNEFICINA” – IL VATICANO RIBADISCE LA SCONFESSIONE DI ISRAELE! IL DURISSIMO EDITORIALE DEL SEGRETARIO DI STATO, PIETRO PAROLIN, SUL QUOTIDIANO “L’OSSERVATORE ROMANO”: “PER LA SANTA SEDE LA SCELTA DI CAMPO È SEMPRE QUELLA PER LE VITTIME. E DUNQUE PER GLI ISRAELIANI MASSACRATI IN CASA NEI KIBBUTZ, PER GLI OSTAGGI STRAPPATI ALLE LORO FAMIGLIE, COME PER I CIVILI INNOCENTI UCCISI DAI BOMBARDAMENTI A GAZA. NESSUNO PUÒ DEFINIRE QUANTO STA ACCADENDO NELLA STRISCIA UN 'DANNO COLLATERALE'…”