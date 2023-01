24 gen 2023 08:35

“LA FOTO DEL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA GIUFFRE? CREDO SIA UN FALSO...” - L’EX TUTTOFARE DI EPSTEIN, GHISLAINE MAXWELL, CONDANNATA A 20 ANNI DI CARCERE PERCHÉ COMPLICE DEGLI ABUSI DEL MILIONARIO DECEDUTO IN CELLA, SI PRENDE LA BRIGA DI DIFENDERE IL FRATELLO DI RE CARLO, DURANTE L'INTERVISTA RILASCIATA A “TALKTV”: "NON CREDO CHE L’IMMAGINE SIA VERA. INFATTI SONO SICURA CHE NON LO È, NON C'È MAI STATO UN ORIGINALE"