15 ott 2022 12:00

“IL GENERALE FIGLIUOLO NON CHIESE FAVORI PER LA COMPAGNIA DEL FIGLIO UFFICIALE” – IL GIP DI BOLZANO, SU RICHIESTA DELLA PROCURA, ARCHIVIA IL FASCICOLO, NATO DA UN ESPOSTO, IN CUI SI SOSTENEVA CHE IL GENERALE COMMISSARIO DELL’EMERGENZA COVID AVREBBE CERCATO DI FAVORIRE SUO FIGLIO FEDERICO CHIEDENDO L’INVIO DELLA COMPAGNIA DA LUI COMANDATA IN LETTONIA MALGRADO “NON FOSSE ANCORA APPRONTATA” ALLO SCOPO… - TUTTO ERA NATO DAL RACCONTO, FATTO IN UN BAR, DAL GENERALE CLAUDIO BERTO (OGGI IN PENSIONE)...