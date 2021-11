“IT’S ONLY COVID” – BRYAN ADAMS È ATTERRATO A MALPENSA IN COMPAGNIA DEL COVID ED È STATO MESSO IN ISOLAMENTO: “SONO STATO TROVATO POSITIVO PER LA SECONDA VOLTA IN UN MESE” - IL CANTAUTORE CANADESE A MILANO PER IL MUSICAL “PRETTY WOMAN”, DI CUI HA FIRMATO LE MUSICHE, E PER LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO PIRELLI DI LUNEDÌ 29 NOVEMBRE…- VIDEO

Armando Stella per www.corriere.it

È atterrato all’aeroporto di Malpensa alle 13. Qualche linea di febbre dopo il volo Emirates New York-Milano. Tutto bene, rockstar? Tampone di controllo, verifica di routine. Dice agli operatori sanitari: «Sono vaccinato con due dosi». Eppure. Alla fine delle analisi, spiegano fonti di Ats Insubria e Regione Lombardia, l’esito che non t’aspetti: Bryan Adams ha il Covid.

Anzi, e peggio: forse ce l’ha ancora. «Ciao, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo per la seconda volta in un mese — il suo messaggio su Instagram tra la «sala protetta» di Malpensa e l’ambulanza, verso l’ospedale, con una foto in cui appare sorridente sotto la mascherina —. Grazie per il supporto».

Lui: atterrato e subito in isolamento. Dopo il suo tampone: tracciamento, filiera dei contatti sospetti, l’intera catena della prevenzione antipandemica. Il solito ritornello.

Il cantautore ancora positivo

Cantautore, musicista e fotografo, 62 anni, tormentoni di successo da «Run to You» a «Summer of ’69», da «It’s Only Love» a «Please Forgive Me», una carriera raccolta in 26 album e una galleria di megaconcerti, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo e un Grammy, la rockstar canadese era già risultata positiva meno di un mese fa.

Il 30 ottobre Bryan Adams aveva dovuto rinunciare alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame in onore di Tina Turner (celebre il loro duetto nel 1985, cercatelo su Youtube, vale la pena): niente «It’s Only Love» in memoria dei vecchi tempi, quarantena domiciliare obbligatoria.

Lo staff dell’artista aveva rassicurato i fan con una dichiarazione a Billboard: «Bryan è completamente vaccinato e non ha alcun sintomo». Da asintomatico è diventato sintomatico (il contagio non era mai passato?).

Tra Pretty Woman e il calendario Pirelli

Perché Bryan Adams è a Milano? Per fare un salto al musical «Pretty Woman» (dal film con Julia Roberts e Richard Gere, un classicone) in cartellone al Teatro Nazionale? Lo show è in piazza Piemonte fino al 2 gennaio, la rockstar canadese ha firmato le musiche dello spettacolo (assieme al co-autore Jim Vallance), una compilation di brani romantici e pop, la colonna sonora degli anni Ottanta.

Ma dalla direzione del teatro non hanno notizie di una visita vip. Infatti Adams è a Milano per la presentazione del calendario Pirelli di lunedì 29 novembre. Sono suoi gli scatti di «On The Road» , tra Los Angeles a Capri. Davanti all’obiettivo: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis, le star della 48esima edizione di «The Cal».

I concerti nel 2022

E ora? Quarantena. Poi qualcosa ancora si sa. A marzo 2022 uscirà il nuovo album (il singolo è già in rotazione). Bryan Adams dovrebbe presentarlo in Italia nel 2022 per una mini-serie di concerti. L’11 febbraio è atteso al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio, San Valentino, alla Zoppas Arena di Conegliano. Atterrerà a Fiumicino.

