Albino Ruberti torna e raddoppia. L’ex capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri guiderà la società Risorse per Roma. A proporre il nome del suo ex capo di gabinetto è stato proprio il primo cittadino. [...] le commissioni congiunte Bilancio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica hanno dato il loro via libera.

Già la scorsa settimana Ruberti era stato nominato vicepresidente di Acea Ato 2, la società che si occupa del servizio idrico. Ora potrà aggiungere l’incarico di amministratore unico di una società strategica per Roma Capitale.

Ruberti aveva rassegnato le dimissioni l’estate scorsa, a seguito del polverone sollevato dalla pubblicazione del video di un turbolento dopocena a Frosinone, una lite violenta in cui il manager alzava, e molto, la voce e i toni. Oggetto degli strali, urlati, di Ruberti i fratelli Francesco De Angelis allora candidato del Pd (poi ritiratosi) e il fratello Vladimiro, broker assicurativo. «Io li ammazzo. A me non me dicono “ io me te compro”», urlava Ruberti. E ancora «do cinque minuti pe’ venire a chiedeme scusa in ginocchio».

Da lì l’allontanamento per qualche mese dalle luci del proscenio per il manager (compagno della consigliera regionale dem ciociara Sara Battisti) di cui è noto nell’ambiente il carattere fumantino, tanto da essere soprannominato Rocky, ma anche e soprattutto la competenza tecnica maturata in decenni di pubblica amministrazione nelle ‘macchine’ comunali e regionali che conosce, racconta chi ha lavorato con lui, a menadito. Da Zètema alla guida del gabinetto della Regione Lazio, e poi del Campidoglio con lo stesso Gualtieri.

Risorse per Roma è una in-house chiave per l’amministrazione capitolina. Nata nel 1995 per gestire le attività di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, ha nel tempo ampliato la sua missione aziendale — si legge sul sito dell’azienda — e si occupa oggi anche di pianificazione, progettazione e trasformazione del territorio, e dà supporto gestionale ai progetti dell’Urbanistica, anche in materia di condono edilizio.

Il posto dove andrà a sedere Ruberti era stato lasciato libero dalle dimissioni di Simone De Santis (per lui unanimi ringraziamenti in commissione) rendendo necessaria una sostituzione. Assieme a quello su Ruberti, è stato dato parere favorevole anche al curriculum di Giovanna Miraglia come componente del collegio sindacale. Le nomine sono passate con i voti del centrosinistra e l’astensione di Fratelli d’Italia, mentre Movimento 5 Stelle e Italia Viva non hanno partecipato al voto.

